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عدن - ياسمين التهامي - قد يكون اخطر مما تتصور..ما هي أسباب شد العضل أثناء النوم ؟

قد يستيقظ أشخاص كثيرون خلال النوم وهم يشعرون بتشنج عضلي وألم في الساق أو الفخذ أو القدم. فما هي أسباب شد العضل أثناء النوم؟ - تعب العضلات: ممارسة الرياضة لوقت طويل أو الوقوف لفترات طويلة مثلاً هما من الأسباب التي تؤدي الى الإجهاد العضلي أو تعب العضلات الذي يعتبر من أبرز أسباب الشد العضلي أثناء النوم. - قلة الحركة: قلة الحركة خلال اليوم والجلوس لفترات طويلة هما أيضاً من أسباب شد العضل بخاصة أثناء النوم لأنهما يؤديان الى قصر العضلات وضعفها. - العمر: تشير إحدى الدراسات الى أن 33 في المئة من الناس فوق سن الخمسين هم عرضة للشد العضلي أثناء النوم أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا. - الحمل: التغيّرات الهرمونية أو الحاجة لبعض الفيتامينات والمعادن هما من العوامل التي تؤدي الى الشعور بالشد العضلي. - بعض الأمراض: تؤدي الإصابة ببعض الأمراض إلى خطر الشد العضلي وبخاصة أثناء النوم ومنها: التصلب الجانبي الضموري، السكري، الباركنسون، انخفاض سكر الدم المزمن، كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، التضيق الشوكي، انخفاض مستويات الكالسيوم أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم، تبسط القدم، مشاكل تدفق الدورة الدموية، أمراض الكلى، تشمع الكبد، فقر الدم والتهاب المفاصل المزمن. - بعض الأدوية: تشير المعلومات الى أن شد العضل أثناء النوم هو أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية اقراء ايضاً :

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