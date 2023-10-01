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عدن - ياسمين التهامي - مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي وداعا للأدوية والمضادات

تعد الكحة من أسباب نزلات البرد والأنفلونزا وتكون الكحة متعبة للمريض وخاصة بالليل وقت النوم ومع الأطفال بشكل خاص وقد يلجأ البعض إلي الوصفات الطبيعة بدلا من الدواء والعقاقير للتخلص منها وفي هذا المقال سوف نتحدث عن بعض طرق طرد الكحة والبلغم وكيفية تقوية الجهاز المناعي وحل مشاكل الجهاز الهضمي.

طرق طرد الكحة: المشروبات الساخنة فتعمل المشروبات على إذابة البلغم وخاصة إذا تم تناولها في الصباح على الريق. ورق الجوافة المغلي له فوائد كثيرة وخاصة في تهدئة الكحة المزمنة. العسل بالليمون المغلي يساعد في تهدئة السعال. أستنشاق بخار الماء الساخن يعمل على توسيع الشعب الهوائية. طرق تقوية المناعة : تقوية جهاز المناعة تعني أن يعمل الجهاز المناعي بكفاءة وتوازن وأن نعزز مناعة الجسم وفي هذا الجزء من المقال سوف نتحدث عن بعض الطرق لكي تقوي الجهاز المناعي:

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عليك بشرب الماء بكميات كبيرة. النوم بالليل وأخذ قسط كافي من النوم. تناول الفيتامينات وخاصة فيتامين سي C وفيتامين ب٦ B6. تناول الخضروات والفاكهة. حل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة: السعال هو أحد أعراض إزالة المخاط السميك من الممرات الهوائية ، والذي يمكن أن يحمل البكتيريا إلى رئتيك وأجزاء أخرى من جسمك تساعد المناطق المتأثرة على إفرازات لطرد البكتيريا من الجسم ، وفقًا لمقال نشره موقع webmd.

الجهاز الهضمي قد يتعرض للعديد من المشاكل كعسر الهضم أو الإمساك أو ارتجاع المريء وغيرها من المشاكل ولكي نحل هذا المشاكل علينا باتباع الآتي :

عند تناول الطعام علينا بمضغ الطعام أكثر وبشكل أبطئ. عدم تناول الوجبات التي تحتوي على توابل تعمل على تهيج جدار المعدة. عدم التوتر. أن نحافظ على وزن الجسم. ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة بشكل منتظم. تناول المشروبات الساخنة كالنعناع والزنجبيل. تناول الفاكهة وخاصة الموز لما له من فوائد كثير في تسهيل عملية الهضم. الابتعاد عن الوجبات التي تسببت في تعب الجهاز الهضمي لي. اشرب السوائل الساخنة فان السائل الدافئ يخفف احتقان الأنف ويمنع الجفاف ويلطف الأغشية المخاطية الملتهبة في الأنف والحلق ملعقة صغيرة من العسل.

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