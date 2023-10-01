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عدن - ياسمين التهامي - في السعودية تعالج أوراقها 40 مرض وتسيطر على السكر بشكل مذهل ومئات الفوائد الأخرى التى لا تحصى

تُعَدُ شَجَرَةُ المُورِينْجَا من الأَشْجَارِ الشَائِعَةِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ العَالَمِ، وَتَتَمَيَّزُ بِفَوَائِدِهَا العَدِيدَةِ التِي اسْتَخَدَمَهَا البَشَرُ عَلَى مَرِّ العُصُورِ. فَقَدِ اسْتَخْدَمَ الْمِصْرِيُّونَ القَدِمَاءُ زَيْتَ الْمُورِينْجَا كَبْدِيَلِ قَوِيِّ لِزَيْتِ الزَّيْتُونِ، بَالْإِضَافَةِ إِلَى اسْتِخْدَامِهَا فِي عَمَلِيَّاتِ التَّحْنِيطِ.

وَوَفْقًا لِمَا ذُكِرَهُ مَوْقِعُ رُوسِيَا الْيَوْمِ، فَإِنَّ شَجَرَةَ الْمُورِينْجَا تَحْتَوِي عَلَى 14 نَوْعًا مُخْتَلِفًا، وَأَشْهَرُهَا شَجَرَةُ الْمُورِينْجَا أُولِيفِيْرَا الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِهَا. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ “الشَّجَرَةِ الْمُعَجَّزَةِ” نَظَرًا لِاِسْتِخْدَامِ أَوْرَاقِهَا فِي الْوَقَايَةِ وَالْعِلَاجِ مِنَ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَمْرَاضِ. يُتَمُّ تَنَاوُلُ أَوْرَاقِ شَجَرَةِ الْمُورِينْجَا عَنْ طَرِيقِ تَنَاوُلِهَا طَازَجَةً مَعَ السَّلَطَةِ أَوْ مَطْبُوخَةً مِثْلَ السَّبَانِخِ أَوْ مُجَفَّفَةً، وَيُمْكِنُ أَيْضًا رَشَّهَا كَالتَّوَابِلِ عَلَى الطَّعَامِ. كَمَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا عَنْ طَرِيقِ وَضْعِهَا فِي الْمَاءِ قَبْلَ الْغَلِيَانِ مُبَاشَرَةً، مُشَابِهًا لِتَحْضِيرِ الشَّايِ. فَوَائِدُ شَجَرَةِ الْمُورِينْجَا:

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1- تَسَاعُدُ فِي الْوَقَايَةِ مِنْ هَشَاشَةِ الْعَظَامِ، وَخَاصَّةً لِلنِّسَاءِ فَوْقَ سِنِّ الـ 45، حِيثُ تَحْتَوِي أَوْرَاقُهَا عَلَى كَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَالْسِيُومِ السَّهْلِ الْامِتِصَاصِ، وَالَّذِي يَسَاعِدُ فِي عِلَاجِ مَشْكِلَةِ هَشَاشَةِ الْعَظَامِ وَتَقْوِيَتِهَا، وَيُخَفِّفُ مِنْ آلَامِ الْعَظَامِ وَيَسَاعِدُ فِي شِفَاءِ الْكُسُورِ وَنَمُوِّ الْأَسْنَانِ وَالْعَظَامِ بِسُرْعَةٍ عِنْدَ الْأَطْفَالِ.

2- تَعَالَجُ فَقْرَ الدَّمِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ، نَظَرًا لِاِحْتِوَائِهَا عَلَى كَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ فِيتَامِين B12 وَالْحَدِيدِ فِي أَوْرَاقِهَا.

3- تَسَاعُدُ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ فِي تَوَازُنِ مُسْتَوَى السُّكَرِ فِي الدَّمِ، وَقَدْ ثُبِتَ فَعَالِيَّتُهَا لَدَى مَرْضَى السُّكَرِيّ;

تناول أوراق “المورينجا” يساهم في توازن مستوى الكولسترول في الدم وإعادته إلى معدله الطبيعي. تعمل أوراق “المورينجا” على تنظيم مستوى الكولسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع مستوى الكولسترول.

تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يجعلها مفيدة في الوقاية وعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

تقوي أوراق “المورينجا” جهاز المناعة بشكل كبير، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى التي تعزز جهاز المناعة وتساعده على مكافحة الأمراض والعدوى.

تساعد أوراق “المورينجا” على تنزيل الوزن بشكل سريع، حيث تحتوي على مواد تقلل من الشهية وتسرع عملية الأيض في الجسم، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل سريع. وبفضل احتوائها على الفيتامينات والأملاح والبروتينات والمعادن، فإن الجسم يحصل على كل المواد الضرورية عند تناول أوراق “المورينجا” ولا يحتاج إلى أنواع أكل مختلفة أخرى.

تساعد أوراق “المورينجا” في معالجة السموم في الجسم وإزالة الراديكالات الحرة المؤكسدة. تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعلها فعالة في التخلص من السموم في الجسم وتقليل تأثير الراديكالات الحرة المؤكسدة التي تسبب الأمراض وتسرع عملية الشيخوخة.

تساهم أوراق “المورينجا” في زيادة إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، مما يساعد على تغذية الرضع بشكل صحي وكامل.

تحتوي أوراق “المورينجا” على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و 6، وهي أيضًا مضادة للأكسدة بشكل كبير وتحمي وتمنع من أمراض القلب وتصلب الشرايين وتمنع الجلطات. تحتوي أوراق “المورينجا” على الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 و 6، وهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وتساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين وتمنع حدوث الجلطات.

تعمل أوراق “المورينجا” على تقوية الذاكرة بشكل كبير والحد من مرض الزهايمر. تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد مغذية تعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تناول أوراق “المورينجا” يقتل البكتيريا الضارة بالجسم ويقتل الفيروسات المختلفة. تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها فعالة في مكافحة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

تعطي الراحة النفسية والارتياح. تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد تهدئ الأعصاب وتعزز الراحة النفسية والارتياح العام.

تحمي الكبد والكلى من أمراض عديدة وتمنع تكون الحصى في الكلى وتعالج التهابات الكبد وتليفه وتحسن عمله بعد تضرره بسبب تناول الكحول والمخدرات. تحتوي أوراق “المورينجا” على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة في الحماية والعلاج من أمراض الكبد والكلى ومنع تكون الحصى في الكلى وتحسين عمل الكبد بعد التضرر الناتج عن تناول الكحول والمخدرات.

المورينجا هو علاج فعّال لالتهاب المثانة. يتم استخدام أوراق المورينجا في علاج العديد من أنواع السرطان والوقاية منها، مثل سرطان الرئة والكبد والبروستاتا والبنكرياس وغيرها. تحتوي أوراق المورينجا على نسبة عالية من فيتامين A وتقوم بتقوية البصر. تساعد في علاج ضعف الجنس لدى الرجال والنساء، وتزيد من الخصوبة وتحل بعض مشاكل العقم، وتنشط هرمون الأستروجين في الرحم. تناول أوراق المورينجا يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع. تعد أوراق المورينجا علاجًا ممتازًا للربو والحساسية. تعالج أوراق المورينجا قرحة المعدة والأثني عشر واضطرابات الجهاز الهضمي. يحسن تناول أوراق المورينجا أداء وظائف الجسم وإفراز الهرمونات وعمل العضلات والأعصاب، وتعالج تجلط الدم وتنظم نبضات القلب. المورينجا هو مدر للبول ومضاد لالتهابات البول. يستخدم زيت المورينجا وتناول أوراقها لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه وتقويته. تمنح أوراق المورينجا البشرة مظهرًا صحيًا ونقيًا، وتساعد في تنقية الجلد من الشوائب وتطهيره. تساعد بذور المورينجا في تنقية الماء الملوث والعكر. تساعد في توازن عمل الغدة الدرقية، سواء كانت في حالة كسل أو نشاط زائد للغدة. تساعد في علاج التهاب القولون والأمعاء الدقيقة. تساعد في تقليل حدوث نوبات الصرع. تساعد في التغلب على التهاب الكبد B. تساعد في منع موت خلايا المخ وحدوث جلطة دماغية. تُسهل عملية الإخراج دون أن تسبب الإسهال.

التدخين يسبب العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. يؤدي التدخين أيضًا إلى تدهور الجهاز التنفسي وزيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل السل والتهاب الشعب الهوائية المزمن. لذا فإن التدخين يعتبر سببًا رئيسيًا للآثار الضارة على صحة الإنسان.

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