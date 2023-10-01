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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مواصفات سيارة مرسيدس “جي كلاس 4×4” موديل 2023 والمفاجأة كم سعرها في السعودية!؟

كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة مرسيدس G63 4×4² جي كلاس، موديل 2023. قوة المحرك اقراء ايضاً : وقال الخالدي، إن السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي، ومزودة بدعامة حديد من الخلف، لامتصاص الصدمات، ومنع السيارات الصغيرة من الدخول تحتها في حالة وقوع حادث، وكاربون فايبر. السعر وأضاف في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، إن مقاس جنوط السيارة 22، بعرض الجنط 325 وارتفاع 55، بينما يبلغ سعرها 2,200,000 ريال تقريبًا. مزايا السيارة تأتي السيارة بدعامات كربون، وتعمل بنظام الدخول الكلاسيكي، ومواصفاتها الداخلية نفس مواصفات جي كلاس العادية، بخلاف المرايات الخارجية أوسع، وإضاءة عالية في السقف بنفس نظام شاحنات النقل. وأكمل أن المرايا الداخلية بها نظام رؤية أوسع، وساعة فاخرة ونظام تهوية المقاعد، والنقاط العمياء، وشاشة داخلية، وغيرها من باقي مواصفات جي كلاس العادية. شاهد.. مختص يكشف مواصفات وسعر مرسيدس جيب "جي كلاس 4×4" موديل 2023 https://t.co/3oVtkxwKAepic.twitter.com/FeGR4aBvyB — صحيفة المرصد (@marsdnews24) July 23, 2023

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