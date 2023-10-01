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عدن - ياسمين التهامي - صينية بطاطس بصدور الفراخ والأرز أكلة موفرة وذات طعم لذيذ

من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار صينية بطاطس بصدور الفراخ والرز فهي أكلة خفيفة ولذيذة وتصلح لوجبتي الغذاء أو العشاء، كما أن مكوناتها متوفرة وفي متناول جميع الأسر مهما كان دخلها كما أنه سريعة التحضير ولا تأخذ وقت طويل، لذلك يُنصح بها للسيدات العاملات حيث أنه خلال ساعة زمن من بدء التحضير لمكوناتها تكون جاهزة للأكل، وهو ما يجعلها وجبة مُحببة لدى جميع أفراد الأسرة، كما أنها موفرة حيث لا تحتاج إلى أي أكلات أخرى بجوارها حيث تحتوي على الأرز والبطاطس هذا إلى جانب الفراخ.

مكونات الأكلة

• 4 صدور دجاج مقطعة مكعبات

• 2 حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات

• 2 كوب أرز مصري

• 1 بصلة مفرومة

• 2 فص ثوم مفروم

• 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1/4 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

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طريقة التحضير

• في وعاء كبير اخلطي الدجاج والبصل والثوم وصلصة الطماطم والزيت النباتي والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

• غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

• في قدر كبير اغسلي الأرز جيدًا بالماء البارد.

• أضيفي الأرز إلى القدر وأضيفي الماء المغلي حتى يغطي الأرز بـ 1 بوصة.

• غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

• في صينية فرن كبيرة ضعي الدجاج والبطاطس.

• ضعي الأرز فوق الدجاج والبطاطس.

• ضعي الصينية في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج والبطاطس.

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نصائح:

• يمكنك إضافة الخضار المفضلة لديك إلى الصينية، مثل الجزر أو الفليفلة الخضراء أو الكوسة.

• إذا كنت ترغبين في الحصول على طبق أكثر دسامة، يمكنك إضافة كوب من الحليب أو الكريمة إلى الصينية.

• يمكنك تقديم الصينية مع صلصة الزبادي أو الطحينة.

القيمة الغذائية:

السعرات الحرارية: 600

الدهون: 20 جرام

الكوليسترول: 100 ملليجرام

الصوديوم: 500 ملليجرام

الكربوهيدرات: 80 جرام

البروتين: 30 جرام