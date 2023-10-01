شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو.. شابة سعودية تفأجي والدتها بهذه الحركة التي اشعلت قلوب مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهر مقطع فيديو لحظة مؤثرة تداولها الألاف من السعوديين، اللحظة التي اختارت فيها فتاة أن تُلملم أحلام والدتها وتقدمها لها كهدية بمناسبة عيد ميلادها.

في سياق الخبر، فقد كانت الابنة قد نسقت كل تفاصيل المفاجأة، من دعوتها لوالدتها في أحد المطاعم المميزة، إلى استقبالهما بباقة ورد رائعة وكعكة مميزة تحمل وصية عاطفية من قلب الابنة.

فما كان من الأم إلا أن انهمرت دموع الفرح على خدها، غير قادرة على استيعاب اللحظة المليئة بالحب والتقدير. وقفت وبادرت لتحتضن فلذة كبدها، وسط تصفيق محب وتأويل الموجودين.

وقد استقطب المقطع اهتمام العديد من رواد وسائل التواصل، الذين أبدوا إعجابهم بتلك المشاعر الصادقة واللمسة التي أضاءت وجه الأم بابتسامة لا تُقدر بثمن.

ومن جهة أخرى عبر البعض عن استياءهم من احتفال العائلة بعيد الميلاد، حيث قال أحدهم “هذه ليست من عاداتنا ولا تقاليدنا حرام الاحتفال بأعياد الميلاد” وقال أخر “اللهم يسعدهم لكن بلا تصوير وهذه ثقافة جديدة دخلت علينا”.

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