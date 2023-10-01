شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا تدخلها منزلك أبدا .. منتجات تنظيف للأرضيات و الزجاج ومعطرات الهواء تسبب أخطر أنواع السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال باحثون أن منتجات التنظيف التجارية الشائعة مثل البخاخات متعددة الأغراض أو معطرات الهواء يمكن أن تملأ الجو الداخلي برذاذ يتسبب بأمراض في الجهاز التنفسي، وفقا لمؤسسة “Environmental Working Group”.

منتجات تنظيف

واختبر الباحثون 30 منتج تنظيف مختلف، مثل منظف الأرضيات، ومنظف الزجاج، ومزيل البقع، ومنظف الحمامات على شكل بخاخات، ومناديل، ومساحيق الغسيل. حسب “بزنس إنسايدر”.

مواد كيميائية

ووجدوا أن هناك أكثر من 530 نوعا مختلفا من المواد الكيميائية، تسمى المركبات العضوية المتطايرة، وتشمل مواد مثل الفورمالديهايد والتولوين والكلوروفورم، وهي مرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو وسرطان الرئة، خاصة عندما يتعرض الناس لها بشكل متكرر مع مرور الوقت، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الأطفال

وتشير بعض الأبحاث إلى أن المواد الكيميائية يمكن أن تشكل خطورة على الأطفال بشكل خاص، وقد تسبب مشاكل في النمو أو مشاكل عصبية أو زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.

ويمكن التقليل من التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، عن طريق شراء منتجات “خضراء” من دون روائح مصنعة. .