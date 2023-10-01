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عدن - ياسمين التهامي - عروسة سعودية انتقدوها لأنها تزوجت شاب يمني ففاجأتهم بهذا الرد الصادم امام جميع الحضور

انتقدوها لأنها تزوجت شاب يمني ففاجأتهم بهذا الرد الصادم امام جميع الحضور والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - عروسة سعودية انتقدوها لأنها تزوجت شاب يمني ففاجأتهم بهذا الرد الصادم امام جميع الحضور أثارت خلود الثمالي، شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا وغضبا واسعا في الممكلة بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة للسعوديين وتصدر وسم #خلود_الثمالي_تسيء_للسعوديين عقب تداول فيديو للشابة السعودية المتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، حيث اعترضت خلود من خلاله على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها من أجنبي

. وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة في المملكة. ب

اقراء ايضاً :

التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وتتحدث خلود في الفيديو المتداول بشأن المقيمين في المملكة، الذي أصبحوا حسب تعبيرها "يأخذون الوظائف بدلا من المواطنين، وأصبح هؤلاء الأجانب يتحكمون بالسعوديين".

"هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة.. عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة.. أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك.. حاصرني على عيالي كيف يتوظفوا.. هذا اللي يهمك..وظيفة؟". "لا يا بابا..اكبر اكبر..حنا ما نبغى وظايف..أنا أبغى عيالي هم اللي يوظفوك يا متخلف.. بإقامة مميزة هم اللي يوظفوك يا متخلف ياعنصري"

. ورأى نشطاء أن في تصريحاتها إساءة كبيرة، رغم أنها تعمل وحصلت على ترخيص تجاري من المملكة للعمل، مشددين على أن من يمس كرامة السعوديين أو يعمل على تهديدهم في وطنهم يستحق الترحيل خارج البلد. عروسة سعودية انتقدوها لأنها تزوجت شاب يمني .: فتفاجأهم بهذا الرد امام جميع الحضور ..!!لن تصدق ماذا قالت. عروسة سعودية انتقدوها لأنها تزوجت شاب يمني

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