شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “وصفة هتخلى بشرتك زي الاميرات” كريم الأرز الكوري الفعالة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب والبقع نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماء الأرز هو أحد المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة، بما في ذلك تفتيحها وتوحيد لونها. ويرجع ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة التصبغات الجلدية، بالإضافة إلى حمض الأرز الذي يساهم في تقليل إنتاج الميلانين المسؤول عن لون البشرة.

كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة المقادير: كوب من الأرز غير المطبوخ. 2 كوب من الماء. طريقة التحضير

اغسلي الأرز جيدًا بالماء الجاري. أضيفي الأرز إلى الماء في وعاء واتركه منقوعًا لمدة 30 دقيقة. ثم بعد ذلك صفي الأرز من الماء واحفظي الماء في زجاجة نظيفة. طريقة الاستخدام

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والصابون. ثم بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من ماء الأرز على قطعة من القطن. ثم امسحي وجهك بقطعة القطن بحركات دائرية. ثم اتركي ماء الأرز على وجهك لمدة 20 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. يمكنك استخدام ماء الأرز لتبيض البشرة مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لاستخدام ماء الأرز لتبييض البشرة:

استخدمي ماء الأرز الطازج مباشرة بعد تحضيره. يمكنك حفظ ماء الأرز في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو زيت جوز الهند إلى ماء الأرز قبل استخدامه. إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك اختبار ماء الأرز على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على كامل وجهك. فوائد ماء الأرز للبشرة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها. علاج التصبغات الجلدية. ترطيب البشرة. تنعيم البشرة. مكافحة الشيخوخة. حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. أضرار ماء الأرز للبشرة

في بعض الحالات قد يؤدي استخدام ماء الأرز إلى ظهور طفح جلدي أو حكة في البشرة. إذا كنتي تعانين من حساسية تجاه الأرز، فمن الأفضل تجنب استخدام ماء الأرز.