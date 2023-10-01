شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد المقاولين بالمهرة يواصل اعتصامه المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي أمام البنك المركزي للمطالبة بمستحقات مالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل مقاولو محافظة المهرة احتجاجهم للأسبوع الثاني على التوالي وذلك للمطالبة بحقوقهم هذا ويأتي تأكيد اتحاد مقاولي محافظة المهرة اليوم الأحد مواصلة اعتصامه السلمي وتمسكه بمطالبه المقدمة للسلطة المحلية بصرف جميع مستحقاته كاملة مع فارق الصرف وتعويضهم العادل ... وأكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة بمواصله الاعتصام داعيا كافة المنظمات الحقوقية إلى التضامن معهم ومناصرتهم وانتزاع حقوقهم .. واكدوا المحتجون خلال وقفاتهم الاحتجاجية صباح اليوم الأحد. أن التهديدات الأمنية والعسكرية بفض الاعتصام لن تخيفهم مادام مطالبهم حقوقية ومشروعة و تعمدت السلطات بعدم صرفها منذ سنوات مما تسبب بإعلان عدد منهم الإفلاس.

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