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عدن - ياسمين التهامي - ما هو الفرق بين زيت الزيتون العادي والبكر؟.. تعرف عليه

يعتبر زيت الزيتون من أكثر بين أنواع الزيوت الصحية والتي يمكن إضافتها إلى العديد من أنواع الأطعمة. فزيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تخفض الكولسترول الضار وأحماض أوميغا 9 الدهنية، والتي تقلل ضغط الدم وتحسن صحة القلب. اقراء ايضاً : وفي هذا المقال سوف نستعرض الفرق بين زيت الزيتون العادي والبكر: 1. في الطبخ. يتميّز زيت الزيتون العادي بنقطة دخان متوسطة حوالي 230 درجة مئوية، مما يعني أنه يمكن استخدامه للطبخ في درجات الحرارة المنخفضة. أما زيت الزيتون البكر فيتميز بنقطة دخان أقل، اي حوالي 160 درجة مئوية، أي انه لا يُنصح باستخدامه خلال الطهي إلا على نار هادئة. 2. اللون. إن لون زيت الزيتون العادي يكون غالباً أفتح، أي أصفر شاحب في حين ان لون زيت الزيتون البكر غالباً ما يكون داكناً. 3. النكهة. يتميز زيت الزيتون البكر يكون طعمه أكثر تركيزاً وحدةً من زيت الزيتون العادي، ومن هنا، يمكن أن يحتل طعم زيت الزيتون الحاد والقوي مركز الصدارة في الأطباق الباردة وخصوصاً عندما يتم تزيين به السلطات على أنواعها. 4. طريقة الإنتاج. عادة ما يكون هذا زيت الزيتون العادي عبارة عن مزيج من زيت الزيتون المعصور على البارد وزيت الزيتون الذي تم تكريره لإزالة أي شوائب طبيعية في الزيت، ومن أجل القيام بذلك، يتم معالجة الزيت إما كيميائياً أو بالحرارة. أما زيت الزيتون البكر لم يتعرض لمواد كيميائية أو معالجة حرارية، مما يعني أنه تم عصره على البارد من ثمار الزيتون.

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