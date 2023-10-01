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عدن - ياسمين التهامي - متى يصبح القرنفل سم خطير وقاتل؟.. معلومات صادمة يجهلها الكثير من الناس!

يعتبر القرنفل من التوابل المتوافرة طوال السنة فى المحال والسوبر ماركت، والنوع الجيد من ثمار القرنفل تنبعث منها رائحة ذكية عندما يتم الضغط عليها بين إصبعي السبابة والإبهام. من الأفضل شراء الثمار الكاملة بدلاً من المطحونة، ويتم شرائها بسيقانها وسبلاتها.

وعلى الرغم من استخدامتها الواسعة وفوائده الجيدة التي تعالج الكثير من الأمراض الخطيرة ، الا ان الإفراط باستخدام ثمار القرنفل له عواقب وخيمة على الصحة ، قد تصل في اغلب الاحيان الى درجة عالية من الخطورة ..

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وتناول كميات كبيرة من الأطعمة التي يدخل فى إعدادها القرنفل يسبب تهيج فى الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، لذا على الأشخاص التي تعانى من قرحة فى المعدة أو التهاب القولون التقرحي لابد من تجنبهم ثمار القرنفل كلية فى الأطعمة ، كما ينبغي تجنب تناول القرنفل أثناء حمل المرأة.