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عدن - ياسمين التهامي - ماهي الاغذية التي تقوي الذاكرة وتؤخر الشيخوخه وتقاوم الزهايمر استشاري سعودي يكشفه

كشف استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان عن عدة أغذية تقوي الذاكرة وتؤخر الشيخوخة وتقاوم الزهايمر.وأوضح العثمان في فيديو له عبر تيك توك، أن هذه التغذية تشمل : الأسماك بكل أنواعها وبالأخص السلمون، والمكسرات بكل أنواعها بذور القرع وعباد الشمس.إضافة إلى الكركم وزيت الزيتون وجوز الهند، وكذلك التوت والتوت البري والتوت الأزرق والفراولة. ومن الخضار الزهرة البروكلي والملفوف والملفوف الأحمر والسبانخ والفجل والفاصوليا الحمراء والحبوب الكاملة القمح والذرة والشعير والشوفان والدخن. اقراء ايضاً :

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