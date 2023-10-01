مسؤول إيراني: طهران مستعدة لنقل خبرتها السياسية إلى الحوثيين في المرحلة المقبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول إيراني كبير اليوم الأحد، إن نظام ولاية الفقيه في طهران مستعد لتقاسم خبرته السياسية مع مليشيا الحوثي في اليمن.



والتقى كمال خرزاي وزير الخارجية الإيرانية السابق، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية مع عضو المكتب السياسي للحوثي عبد الله هاشم السياني، وفق إعلام إيراني.



وبحسب موقع "جاده إيران" فإن خرزاي قال إن "بلاده مستعدة لتقاسم الخبرة السياسية التي طورتها إيران خلال أربعة عقود مع الحوثيين".



وأضاف، أن إيران مستعدة لوضع خبرتها في المرحلة المقبلة، ولفت إلى إن من الضروري بدء المفاوضات اليمنية اليمنية.



وكانت مليشيات الحوثي تحدثت عن ما وصفتها بـ"التغييرات الجذرية"، كان سيعلن عنها زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي في خطابة مناسبة المولد النبوي، لكنه تراجع عنها بفعل الانتفاضة الشعبية التي شهدتها صنعاء ومحافظات أخرى.



وأكدت الحكومة اليمنية أن الانتفاضة الشعبية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر الأسبوع الماضي أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع عن قرارات تحويل النظام في اليمن إلى نظام ولاية الفقيه الإيرانية.



وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، إن المعلومات تؤكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف بـ"التغييرات الجذرية".



وأوضح في تصريح صحفي أن الخطوة كانت تهدف إلى تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بما يسمى المنظومة العدلية، وإلغاء السلطة المحلية، وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات.



كما كانت خطوة المليشيا تشمل "حل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الأهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق الأرياني.



وأكد أن الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر، كان لها الفضل في احباط هذه المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن..

