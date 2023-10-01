شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيف أتخلص من الوزن الزائد الناتج عن حبوب منع الحمل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كيف أتخلص من الوزن الزائد الناتج عن حبوب منع الحمل ؟ سؤال يؤرق العديد من السيدات وهو اختيار وسيله منع الحمل، حيث أن اختيار الحبوب أمر أصبح يسبب قلق العديد من السيدات ويرجع ذلك إلى أن حبوب منع الحمل يعتقد البعض أنها تتسبب في زيادة الوزن، وعلى الرغم من انه يوجد بعض أنواع حبوب منع الحمل التي لا تزيد الوزن، إلا أن هناك حبوب هرمونيه قد تسبب زيادة الوزن نتيجة لبعض الآليات الخاصة بوجود هرمونات تتسبب في زيادة الشهية ومن ثم يتسبب في إحداث زيادة في الوزن وكذلك وجود مستويات متسعه من هرمون الاستروجين الذي يسبب احتباس السوائل في الجسم ما يتسبب عنه زيادة الوزن.

كيف أتخلص من الوزن الزائد الناتج عن حبوب منع الحمل ؟ وعلى الرغم من تأكيد المتخصصين أن حبوب منع الحمل لا تزيد في الوزن إلا انه تبين أنه خلال سته إلى 12 شهر من استخدام حبوب منع الحمل المركبة فان الزيادة في الوزن لا تتعدى 2 كيلو جرام وان الزيادة التي تتعدى هذا الرقم تعود لأسباب أخرى.

هل حبوب منع الحمل تزيد حجم البطن؟ لذلك عند اختيار حبوب منع الحمل يجب أن يتم اختيار الحبوب التي لا تزيد الوزن وذلك تحت إشراف طبيب مختص وتكون تحتوي على جرعه اقل ممكنه من هرمون الاستروجين، كذلك يجب إعطاء حبوب منع الحمل الوقت الكافي لكي يتكيف الجسم معها حيث يتكيف الجسم عليها خلال فتره ثلاث شهور ويتم التخلص من احتباس السوائل وزيادة الوزن، كذلك يجب اختيار وسائل منع الحمل غير الهرمونية وممارسه التمارين الرياضية لمده 30 دقيقه يوميا وشرب المياه بصوره كافيه واتباع نظام صحي متوازن.

هل حبوب منع الحمل تجيب السمنه؟ وتؤكد عدد من الدراسات الأخيرة أنه لا يوجد علاقة تربط بين تناول جرعات أقراص منع الحمل وما يحدث من زيادة مفرطة في الوزن لدى بعض السيدات، خاصة بعد الإنجاب، وترجح الدراسات أن الزيادة في الوزن تكون نتيجة وجود مفاهيم خاطئة ومتوارثة في المجتمع، لذلك توضح الدراسات أن الزيادة في الوزن تأتي نتيجة تناول أنواع معينة من الطعام تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات..