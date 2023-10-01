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عدن - ياسمين التهامي - 3فئات أعفتها السعودية من رسوم تجديد الاقامة للعام 1445هـ .. تعرف عليها

وضعت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن توفير تسهيلات للمقيمين والوافدين العامل في المملكة.

ولذلك وضعت الوزارة بوابة أبشر الإلكترونية لكي تستطيع المواطنين الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة بيانات الإقامة وموعد انتهائها و رسوم تجديد الاقامة و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

رسوم تجديد الإقامة السعودية

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ازدادت البحث كثيرًا بشكل ملحوظ عن رسوم تجديد الإقامة السعودية منذ أن تم الإنتشار خبر بزيادة قيمة رسوم التجديد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الأمر، ولذلك بدأ الجميع بالتساؤل عن قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية وهي:

رسوم تجديد الإقامة السعودية للعمالة المنزلية 650 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية للسائق الخاص 600 ريال سعودي لمدة عامرسوم تجديد الإقامة السعودية للعامل في مؤسسة أو شركة 600 ريال سعودي لمدة عام.



قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية الخاصة بالمرافقين أو التابعين وعمرهم أقل من 20 عاما هو 500 ريال لمدة عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة العامل الزراعي 500 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة المقيم 500 ريال سعودي لمدة عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة للمقيم 500 ريال سعودي لمدة عام.

ما هي شروط تجديد الإقامة السعودية 1444 ؟

هناك بعض الشروط التي يجب التحقق منها قبل تجديد الإقامة السعودية لكي يتم قبول طلب التجديد وشروط التجديد هي:

يشترط أن يكون المقيمين أو الوافد مقيم في المملكة العربية السعودية.

تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المقيم في جهة المرور.

أن يكون المقيم لديه جواز سفر ساري.

تسديد قيمة رسوم الإقامة السعودية المحددة. ألا يكون العامل مسجل متغيب عن العمل. أن يكون لديك تأمين طبي ساري للعامل (إذا كان لديه أفراد الأسرة).عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول يبلغ من العمر 21 عام فأكثر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية إلكترونياً

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية ومعرفة مدة الانتهاء، والطريقة هي:

الدخول إلى بوابة أبشر. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل. من القائمة الرئيسية قم بالدخول إلى الخدمات العامة.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الهوية.

بعد ذلك قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك. قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل. على الفور سيظهر أمامك بيانات صلاحية الإقامة وموعد انتهائها.

ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة

يجب على جميع المقيمين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الاقامة لكي يقومون بتجديد الإقامة قبل أنتهاء المدة إلا يتم تطبيق غرامة وهي:إذا كان التأخير للمرة الأولى يدفع غرامة 500 ريال سعودي. في حالة المرة الثانية يدفع 1000 ريال سعودي. أما إذا تم التأخير للمرة الثالثة يدفع غرامة 1000 ريال سعودي مع الترحيل من السعودية. الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة هناك بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة السعودية، الفئات هي:

الموجودين على أراضي المملكة العربية السعودية من المقيمين.

أبناء المرأة المتزوجة من رجل سعودي. حاملي الجنسية الفلسطينية. العاملين في المؤسسات أو الشركات التي لم تتجاوز عدد عمالها عن 5 أفراد.

الحاصلين على تأشيرة خروج نهائية.