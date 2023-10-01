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عدن - ياسمين التهامي - اغلى من الدهب.. كنز لا يعرفه الكثير داخل قشور البطيخ طول عمرنا بنرميها واحنا منعرفش أهميتها

الجميع يعشق ثمرة البطيخ ، فهي معشوقة الجماهير في فصل الصيف ، وهي فاكهة الصيف المتميزة والمنعشه للقلب كما يقول احد الاطباء ، لما لها من مذاق رائع وجذاب ، ورغم أن 92% من البطيخ يكون من الماء إلا أن له فوائد صحية متعددة ، وكل قضمة منه تحتوي على فيتامين “A” وفيتامين “C” ومضادات للأكسدة , ووفقاً لبعض الدراسات الطبية الحديثه ” أن قشرة البطيخ تحتوي على المزيد من الحمض الأميني والسيترولين ، وهو يقوم بتحسين الدورة الدموية في القلب، وبالتالي تحافظ علي صحة القلب وسلامته.

وصفة قوية للاستفادة من قشر البطيخ

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حيث يحتوي قشر البطيخ علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذلك إليك طريقة عمل قشور البطيخ في المنزل

نقوم بتقطيع قشر البطيخ إلي قطع صغيرة جدا،نتركها في الشمس.

نقوم بوضع القشر في الشمس حتي يجف تماما، ومنها نقوم بطحن القشور جيدا.

نقوم بتناول ملعقة صغيرة من هذا البودر صباحا، من أجل الاستفادة من المعادن و الفيتامينات للجسم.

زيت الزيتون وقشر البطيخ نقوم بوضع قشر البطيخ في الماء مع النار. نقوم بتقليب الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس قم بتناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط يوميا

فوائد قشر البطيخ التي يلا يعرفها الكثير – يحتوي البطيخ علي العديد من المعادن والفيتامينات.

– يساعد في التخلص من الأملاح الموجودة علي الكلي.

– يعمل علي التخلص من الغازات والقولون والانتفاخ في البطن.

يحافظ البطيخ على رطوبة ويزيد من انتعاشك في درجات الحرارة المرتفعة.