إب.. مليشيا الحوثي تقتحم مدارس كانت تستعد للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، عددا من مدارس محافظة إب (وسط اليمن) كانت تنظم فعاليات تمهيدية للاحتفال بذكرى ثور السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الموالية لإيران اقتحمت أمس السبت مدرسة الشهيدة سناء محيدلي للبنات في مدينة إب، بعد أن علمت بفعاليات تحضيرية للحفل الكبير بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر.



وأفاد الناشط إبراهيم عسقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن قيادات من مليشيا الحوثي اقتحمت المدرسة وهددوا المديرة والمعلمات والطالبات بعواقب إن أقمن الاحتفال.



وأوضح أن عناصر المليشيا الحوثية، المدججين بالأسلحة منعوا إقامة أي فعالية بالمدرسة، وعلقوا الخرق الخضراء ثم غادروا المدرسة.



في السياق قالت مصادر خاصة في إب لـ"يمن شباب نت" إن القيادي الحوثي المدعو عصام البرح اقتحم مدرسة محمد حميد دارس وألغى برنامجا إذاعيا عن ثورة 26 سبتمبر كانت إدارة المدرسة تستعد لتنفيذه.



وأضافت المصادر، أن المليشيا أرسلت على مدى الأيام الماضية عددا من مشرفيها لكل المدارس لمنع البرامج الإذاعية والأنشطة الاحتفالية بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بعد أيام من توجيه عمموه لكل المدراس بعدم الاحتفال بذكرى الثورة.



وشهدت محافظة إب واحدة من أضخم الاحتفالات بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر رغم الانتشار الأمني الواسع للحوثيين، وإطلاق النار على المتظاهرين واختطاف عدد منهم، بالإضافة إلى تدنيس العلم الوطني.

