عدن - ياسمين التهامي - مكتب رجل الاعمال حسن جيد ينفي قيام احدى شركاته بنقل شحنة القمح الى اليمن

2023/10/01 الساعة 10:24 مساءً

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�فى مكتب رجل الأعمال الاستاذ حسن جيد، الشائعات والتي زعمت زورا وبهتانًا قيام احدى شركاته “ الماس للتجارة” بنقل شحنة القمح بكمية إجمالية 40 ألف طن والمقدمة من الحكومة البولندية لليمن. موضحا في تصريح صحفي، ان شركة الماس للتجارة التابعة لمجموعة جيد، كغيرها من الشركات الاخرى، والمنظمات العالمية، التي تلقت طلبًا من السفارة اليمنية في بولندا للقيام بتحميل الشحنة من بولندا والتأمين عليها ونقلها في باخرة متخصصة الى عدن وتفريغها واستئجار الصوامع لمدة خمسة اشهر وتعبئتها في اكياس ٢٥ كيلو وبقية الاجراءات ذات الصلة ، لكن الشركة اعتذرت عن التنفيذ لصعوبة النقل وتعدد المخاطر وانتهى الموضوع تماماً. واستغرب المصدر أن تنطلي مثل هذه التسريبات على بعض الشخصيات الاعلامية وبعض الجهات، وتقوم بتزييف الحقيقة على حساب مهنيتها. مشيراً الى أن المشهد يكون مفزعاً عندما تجد من يرى الحقيقة ساطعةً كالشمس في كبد النهار، فيصر على التمادي في إنكارها. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الجري وراء الإثارة التي لاتعبر عن الواقع وحقيقته حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.