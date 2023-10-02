مليشيا الحوثي تمنع "شعب إب" من السفر إلى سيئون للمشاركة في بطولة الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي، بعثة نادي شعب إب الرياضي، من السفر إلى محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمشاركة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط ضغوط محلية واسعة على المليشيا، بهدف تمكين بعثة النادي واللاعبين من السفر إلى مدينة سيئون.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي منعت منذ أيام البعثة الإدارية والفنية واللاعبين من السفر إلى مدينة سيئون للمشاركة في الدوري اليمني والذي يبدأ اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي في وزارة الشباب والرياضية بحكومة المليشيا، رفضت منح اللاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي الشعب، تصاريح السفر إلى مدينة سيئون، حيث تشترط لسفرهم الحصول على إذن مسبق وتصاريح السفر.

وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي "محمد حسين المؤيدي" المعين من قبل المليشيا وزيرا للشباب والرياضة، يرفض منح فريق شعب إب تصاريح السفر، دون أسباب واضحة لعملية المنع.

وأوضحت أنه من المفترض أن يسافر الجهاز الفني والإداري واللاعبين منذ الخميس الماضي، غير أن سفرهم تعذر لعدم وصول التصاريح.

ولفتت المصادر إلى أن تأخر سفر الجهاز الفني والإداري واللاعبين سيؤثر عليهم بشكل كبير، خصوصا وأن المواجهة الأولى للفريق ستكون بعد غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن السفر إلى سيئون سيأخذ وقتا طويلا، وسيسبب إرهاقاً بدنياً للاعبين.

وأوضحت المصادر بأنه في حال استمرار عملية الرفض من قبل المليشيا بسفر فريق نادي الشعب، سيتسبب بحرمان الفريق من المشاركة في البطولة ما يهدد بهبوط النادي إلى الدرجة الثانية.

وقال قائد فريق شعب إب سابقا والمنتخب الوطني الكابتن "إيهاب النزيلي"، في منشور على فيسبوك، إن بعثة نادي الشعب ممنوعة حتى الآن من السفر إلى سيئون والمشاركة في الدوري، مشيرا إلى أن المنع من قبل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين ـ غير المعترف بها دولياـ.

وأوقعت القرعة نادي شعب في المجموعة الثانية التي ستلعب في سيئون، ووفقا لجدول المباريات، فإن أول مباراة له يوم الثلاثاء القادم أمام وحدة صنعاء.