وزراء الكهرباء العرب يوافقون على اتفاقية السوق العربية المشتركة للطاقة

المنامة - ياسر ابراهيم - وافق وزراء الكهرباء العرب، الأحد، على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد كلّف الوزراء العرب، أمانة المجلس باستكمال العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

كما ناقش الاجتماع، المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول في قطاع الطاقة وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.

وأوصى المجلس باستكمال عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن إطلاق ‎السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة مهمة نحو تحقيق ‎الاندماج الاقتصادي.

وأشار أبو الغيط، إلى أن المنطقة العربية مصدر واعد للطاقة النظيفة.

يشار إلى أن الجمهورية اليمنية كانت قد شاركت في الاجتماع بوفد تراسه وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس خليل عبدالملك.