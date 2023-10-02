شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد جورجينا ترتدي العباءة وتبخر نفسها في احتفالات اليوم الوطني السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جورجينا اسم معروف في مختلف الأوساط العالمية، وقد يرجع هذا إلى أنها صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي، فضلا على تحرص على التواجد في المناسبات العالمية المختلفة مما زاد من شهرتها.

جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي وتقيم جورجينــا رودريغيز حاليًا في المملكة العربية السعودية، لتكون بجانب صديقها وأبو ابنائها رونالدو وهو يلعب ضمن صفوف نادي النصر السعودي، ولم يفوتها الاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث انتشرت صور لها وهى ترتدي عباءة خضراء وتبخر نفسها مستخدمة مبخرة، حيث لاقت هذه الصور رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتشر مقطع فيديو لها وهي تشرب القهوة العربي، التي تعد من المشروبات المعروفة في السعودية، وتعلق قائلة: “قهوة من فضلك”، حيث يبدو أن جورجينا ارتبطت بالحياة في السعودية التي انتقلت إليها حديثًا.

مناسبات ظهرت بها جورجينا بـ العباءة ويعد ارتداء جورجينـا رودريغيز للعباءة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 93 ليس هو المرة الأولى لها، فقد سبق ووارتدت العباءة أثناء الحفل الذي أقيم عند إعلان انضمام رونالدو إلى لاعبي نادي النصر السعودي، كما ارتدت العباءة أثناء حضورها إحدى مباريات كأس العالم الأخير في الدوحة لتدعم صديقها كريستيانو.

وتحظى جورجينــا بمتابعة كبيرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهتم محبيها بمتابعة كل ما تنشره خاصة وأنها نشطة على السوشيال ميديا وتنشر صور مختلفة لها كل فترة، ودائمًا تكون بمظهر جذاب يخطف الأنظار.

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