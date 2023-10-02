شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ودع العجز والحرمان المبكر ورحب بالرغبة والقوة على السرير. جرب تناول ملعقتين زيت الزيتون و5 حبات من القرنفل بهذه الطريقة لمدة يومين وشاهد زوجتك كيف تقبل جبينك الليل والنهار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد زيت الزيتون مصدراً غنياً بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان، كما يعد أيضاً مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية الأحادية غير المشبعة، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب التلف الخلوي المسبب للعديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك فإن زيت الزيتون يساهم في حل العديد من المشاكل الجنسية التي يعاني منها بعض الرجال، وفي السطور التالية سوف نتعرف على فوائد زيت الزيتون للرجال بشكل عام، وهي كالتالي

زيادة مستوى هرمون التستوستيرون (بالإنجليزية: Testosterone):

حسب دراسة أجريت على الفئران بعد تقسيمهم إلى مجموعات، وإضافة زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي لمدة 65 يوماً، تم أخذ عينات لفحص مستوى هرمون التستوستيرون، فوُجِد أنه ارتفع بنسبة 64% مقارنة بالفئران التي تتناول النظام الغذائي العادي.

• زيادة مستوى الهرمون المنشط للجسم الاصفر (بالإنجليزية: Luteinizing Hormone):

حسب دراسة أجريت على 60 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 23-40 عاماً، بعد إضافة زيت الزيتون البكر إلى نظامهم الغذائي لمدة ثلاث أسابيع أوضحت الفحوصات المخبرية ارتفاع الهرمون المنشط للجسم الاصفر بنسبة 42.6%، كما أن هرمون التستوستيرون ارتفع بنسية 17.4%.

• زيادة حجم الخصيتين:

حسب دراسة أجريت على الفئران لمدة 60 يوماً، لوحظ أن المجموعة التي تناولت زيت الزيتون ارتفع مستوى هرمون التستوستيرون لديها بالإضافة إلى زيادة حجم الخصيتين أيضاً، وكان تفسير ذلك أن زيت الزيتون يساعد الخصيتين على امتصاص المزيد من الكوليسترول في الجسم.

• تحسين جودة السائل المنوي والحيوانات المنوية:

• تحسين جودة السائل المنوي والحيوانات المنوية:

وجد أن وجود زيت الزيتون يساعد على المحافظة على جودة السائل المنوي من خلال تقليل أكسدته من قبل جزيئات البيروكسيد، بالإضافة إلى تحسين وظيفة الغدد التناسلية.

• التقليل من مشاكل ضعف الانتصاب:

يعتقد بأن تدليك العضو الذكري للرجل بزيت الزيتون يحسن من الدورة الدموية لديه، وبالتالي يحسن من الانتصاب.اعتماداً على معلومات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تحتوي على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 119 سعرة حرارية.

الدهون: 13.5 غ.

الكالسيوم: 0.135 مغ.

فيتامين هـ: 1.9 مغ.

فيتامين ك: 8.13 ميكروغرام.

البوتاسيوم: 0.135 مغ.

الحديد: 0.076 مغ.

وتعتبر المشكلة الوحيدة عند تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون هي الحصول على سعرات حرارية عالية منه، لذا فإن تناول ملعقة كبيرة أو ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون يعد كافياً للحصول على الفوائد السابقة.

القرنفل من الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ العصور القديمة في معالجة العديد من المشاكل الصحية في جسم الإنسان، ومن أبرزها المشاكل الجنسية التي قد يعاني منها بعض الرجال، وفي السطور التالية سوف نتعرف على فوائد القرنفل للرجال وهي كالتالي:

• زيادة الشهوة الجنسية

استخدم القرنفل منذ عقود لزيادة الشهوة الجنسية عند الرجال في قارة آسيا، وقد اعتاد الرجال فيما مضى على مضغ بضعة براعم أو عيدان من القرنفل لتعزيز نشاطهم الجنسي. ويعود ذلك لزيادة مستويات التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية عند الرجال والنساء على حدٍ سواء.لذلك فإن القرنفل يساعد على زيادة الاستثارة الجنسية وتعزيز النشاط الجنسي.

• علاج سرعة القذف:

تحدث العديد من الخبراء عن فوائد القرنفل لسرعة القذف عند الرجال والذي قد يكون ناتجاً عن التوتر، ويعتقد أنها من أهم فوائد القرنفل للجنس.

يمكن الاستفادة من زيت القرنفل لسرعة القذف بخلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل من كأس من الحليب بالقرفة وشربه يومياً لمدة شهر واحد على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف.

كما يمكن أن يستخدم زيت القرنفل موضعياً على الأعضاء التناسلية لعلاج سرعة القذف، وذلك بدهن الأعضاء التناسلية بزيت القرنفل لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع.

• علاج مشاكل الانتصاب

يساعد القرنفل على تعزيز التروية الدموية للأعضاء التناسلية، كما أن فعاليته في زيادة مستويات التستوستيرون تساعد على علاج مشاكل الانتصاب عند الرجال.كما أن تعزيز مستويات التستوستيرون يؤدي إلى تقوية الانتصاب وبالتالي تعزيز الأداء الجنسي. وبالنسبة لكيفية استخدام زيت القرنفل للانتصاب، فيمكن دهن الأعضاء التناسلية والقضيب بزيت القرنفل لمدة ساعة قبل الجماع، ويجب غسل الزيت قبل النشاط الجنسي لتجنب تهيج الأعضاء التناسلية.

• زيادة عدد الحيوانات المنوية:

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات الضرورية لعملية تصنيع الحيوانات المنوية مثل فيتامين إي (بالإنجليزية: Vitamin E) مما يساعد على زيادة عددها، كما أن القرنفل يحسن من حركة الحيوانات المنوية، مما يعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإخصاب.

بالإضافة إلى الفيتامينات، يحتوي القرنفل أيضاً على العديد من المعادن، والبروتينات، والدهون الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الجسم وأعضائه كافة بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

• تحسين عملية الإباضة:

بالإضافة لفوائد القرنفل للجنس للرجال، يعتبر القرنفل مفيداً للنساء أيضاً، إذ بالإضافة إلى زيادة مستويات التستوستيرون وتعزيز الاستثارة الجنسية، يعزز القرنفل عملية الإباضة والهرمونات المسؤولة عنها.هل فوائد القرنفل للجنس مثبتة علمياً؟

أجريت دراسة في جامعة أليغار الهندية على مجموعة من الجرذان التي تتمتع بصحة جيدة حول فعالية مستخلص القرنفل لزيادة الشهوة الجنسية وعلاج مشاكل الانتصاب بالمقارنة مع دواء سيلدينافيل.

وتم إعطاء الجرذان جرعة من مستخلص القرنفل يومياً ومراقبة نشاطها الجنسي. ثبت في نهاية الدراسة أن للقرنفل تأثيراً إيجابياً على الاستثارة الجنسية ومشاكل الانتصاب، مما يؤكد أن الاستخدام الشعبي للقرنفل لهذه الغاية في مكانه

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للرجال

بعد أن تعرفنا على فوائد زيت الزيتون، والقرنفل للرجال، فلا شك أن تلك الفوائد سوف تتضاعف عن مزج المكونين مع بعض، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية:

المكونات

حبات من القرنفل.

كوب ماء ساخن

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل، ونمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل يتم شرب المزيج قبل النوم بنصف ساعة، ويمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج.ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع، ولكن لا يمكن تكرار ذلك لمدة أسبوعين متتاليين. .