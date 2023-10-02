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عدن - ياسمين التهامي - 5 فوائد عظيمة لهذا المشروب الساخن.. ستجعلك تعشق تناوله!

يدخل الكمون في العديد من وصفات الأطعمة والمشروبات. وله فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى.

وفي هذا السياق. سنعرفك على أهم فوائد شرب مغلي الكمون.



الوقاية من أمراض القلب.

احتواء الكمون على نسب عالية من البوتاسيوم. يساعد على الحماية من ارتفاع ضغط الدم وبالتالي أمراض القلب. إضافةً إلى ذلك يساعد الكمون على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

يساعد على النوم.

يحتوي الكمون على نسب عالية من الميلاتونين. الذي يساعد على التغلب على الأرق. وبالتالي الحصول على نوم هانئ.

الوقاية من فقر الدم.

للكمون دور في الوقاية من فقر الدم لأنه غني بالحديد.

إنقاص الوزن.

شرب الكمون قبل النوم. يساعد على خفض مستوى الأنسولين في الجسم. ما يساعد على التقليل من الشعور بالجوع. وبالتالي خسارة الوزن.

تحسين عملية الهضم.

يحتوي الكمون على نسب عالية من الألياف. ما يساعد على تليين المعدة. والتخلص من النفخة والإمساك.

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