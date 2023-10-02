شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول زبون لسيارة "حلم المملكة" الإصدار الخاص من لوسيد في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول زبون لسيارة “حلم المملكة” الإصدار الخاص من لوسيد في السعودية

أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، أنه سيطلب أول سيارة حلم المملكة من شركة لوسيد موتورز، والتي من المقرر أن يبدأ الطلب عليها من الغد.

وقال الفالح في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”: “بما أن الطلب سيبدأ غدا على الـ 93 سيارة من إصدار حلم المملكة، أود أن أعلنها أمام الجميع أنني سأكون أول زبون يطلب سيارة حلم المملكة”. وأضاف الفالح: “اتوقع أن ياسر الرميان طلب سيارته قبل أن أطلبها، لكننى على الأقل اطلبها علناً أتطلع لرؤية الإصدار الخاص من السيارة”.

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والجدير بالذكر أن شركة لوسيد موتورز كشفت عن “إصدار خاص” من 93 سيارة فقط بمناسبة العيد الوطني للسعودية وتسميه “حلم المملكة”.