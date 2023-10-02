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عدن - ياسمين التهامي - "نحن في بلد مسلم".. طلب غريب من أحد لاعبي الطائي بعد الهزيمة أمام النصر بقيادة رونالدو

طالب لاعب نادي الطائي، عبد العزيز الحرابي، لجنة المسابقات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بإعادة النظر في مواعيد مباريات دوري "روشن"، إذ تتزامن مع توقيت رفع الأذان. وتحدث عبد العزيز الحرابي عقب مباراة الفريق أمام ضيفه النصر (1-2)، والتي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري "روشن"، قائلا، لقناة "SSC" السعودية: "مبروك للمنافس وهاردلك لنا، الفريق قام برد فعل مقارنة بالمباريات السابقة، إن شاء الله نعوض جماهيرنا في الأيام المقبلة". اقراء ايضاً : من: اليمن الآن وتابع بالقول: "لدينا لاعبين كبار ونجوم، ومع المدرب الجديد أصبحنا منظمين أكثر، وشاهدتم ذلك، واللاعبون سيقدمون الكثير، القادم أفضل". وأضاف الحرابي: "نحن في هذا البلد، بلد مسلم، والصراحة وقت الصلاة هو الأهم حول العالم، نحن نريد من لجنة المسابقات أن تجد حل لذلك، من الصعب نحن نلعب، والمؤذن يرفع الأذان". "أتمنى من لجنة المسابقات النظر في وقت المباريات لدخولها وقت الصلاة "



🎤 عبدالعزيز الحرابي - لاعب #الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/YpG4O4LBsG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023 يذكر أن حكم مباراة نادي الرياض وضيفه الفيحاء (1-2)، الثلاثاء الماضي، ضمن الدور الـ32 من كأس ملك السعودية، قد أوقف المباراة لبعض من الوقت عند رفع أذان العشاء في العاصمة السعودية الرياض.

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