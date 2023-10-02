شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المرور السعودي يعلن إعفاء هذه المركبات من رسوم التجديد ويحذر من مخالفة جديدة عقوبتها 6 ألف ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طالبت الإدارة العامة للمرور في السعودية أصحاب المركبات المهملة والتالفة بسرعة اسقاطها، إلكترونياً عن طريق بوابة أبشر، والاستفادة من الإعفاء الخاص برسوم التجديد وغرامات التأخير على المركبات التالفة.

واتاحت الإدارة العامة للمرور السعودي خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة بطريقة سريعة والكترونية عبر بوابة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة إداراتها، وهو ما يُمكن المواطنين من سهولة الإسقاط والتعرف على المنشآت ومكابس الحديد ومراكز التسجيل، كما يُمكن أصحاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها من تسجيل منشآتهم في منصة أبشر أعمال لاعتمادها في رفع طلبات الإسقاط.

كما أوضحت الإدارة الغرامات المشمولة بقرار الرفع في حالة إسقاط المركبات التالفة، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين، الذي أشار إلى أنه يريد إسقاط سيارته، متسائلاً: هل يلزم تجديد الاستمارة؟، فجاء الرد بأن الإعفاء المقصود هو الخاص برسوم التجديد وغرامات التأخير.

مخالفة جديدة عقوبتها 6000 ألف ريال

اعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن مخالفة جديدة عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 6000 ألف ريال.

وعبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أن المراوغة بين المركبات تعد مخالفة مرورية غرامتها المالية من 3000 ألف ريال إلى 6000 ألف ريال.

واوضح المرور السعودي أن المراوغة بين المركبات تُفقد السيطرة على المركبة وتسبب حوادث فُجائية.

ترحيب واسع

قرار المرور السعودي باعتماد المراوغة بين المركبات مخالفة مرورية، قُوبل بإرتياح واسع من المواطنين في السعودية، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا القرار الذي سيحد من هذه المشكلة التي كانوا يعانون منها كثيراً أثناء قيادتهم لمركباتهم.

وعبر “أبو عبد الله” عن سعادته بهذا القرار، حيث قال: “كل يوم نشاهد هذا الشيء في الشوارع، لكن بعد هذا القرار ان شاء الله ما عاد نشوف المستهترين أثناء القيادة”.

أما “نرمين القحطاني” فقالت أنها كانت تعاني كثيراً من المتهورين الذين يراوغون بين المركبات، وأضافت قائلة: “القرار جاء في وقته، والأن اقدر اقود سيارتي بأمان”.

من جانبه طالب “النجم العالي” بتشديد عقوبة مخالفة المراوغة وحجز سيارة المراوغ بجانب العقوبة المالية، موضحاً ان “المراوغة استهتار بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا الشيء نشاهدة بشكل يومي من قبل المراهقين”.

أما “سلطان الزهراني” فقد علق قائلاً: “ياليت يتم محاسبة كل من يقوم بهذا الفعل والله يومياً نشاهدها واغلب من يقوم بها اصحاب المركبات بدون لوحات امامية وبدون صدام امامي وبفضل الله نسلم من اذاهم ونتفادا الحادث”..