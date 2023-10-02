شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة الجدود الجهنمية .. احصلي على بشرة بيضاء وجسم مشرق باستخدام كريم النشا والبقدونس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن البشرة الصحية والمشرقة هي حلم الكثير من النساء، ويبحثن دائما عن وسائل طبيعية وفعالة لتحقيق ذلك وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة بسيطة وفعالة باستخدام النشا والبقدونس لتبييض الوجه والجسم والحصول على بشرة بيضاء وجسم مشرق بشكل ملفت وهذه الوصفة الطبيعية لن تأخذ من وقتك الكثير، وستحققين نتائج رائعة خلال دقائق قليلة.

ماسك النشا والبقدونس لتبيض الوجه والجسم ملعقة كبيرة من النشا. عصير نصف ليمونة. عدد قليل من أوراق البقدونس. ماء ورد. الطريقة

ابدئي بغلي نصف كوب من الماء. أضيفي أوراق البقدونس الطازجة إلى الماء المغلي. اتركي البقدونس يغلي لمدة 3-5 دقائق. اتركي الماء يبرد ثم صفي المستخلص للحصول على عصير البقدونس. في وعاء صغير، قومي بمزج النشا مع عصير الليمونة حتى تحصلي على مزيج متجانس. أضيفي ملعقة صغيرة من مستخلص البقدونس إلى مزيج النشا والليمون. استمري في التحريك حتى تحصلي على كريم ناعم. قومي بتنظيف وجهك وجسمك جيدا وجففيهم بلطف. ضعي الكريم على بشرتك وجسمك بالتساوي. دلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق لتعزيز امتصاص الكريم. يمكن استخدام هذا الكريم يوميا، وخاصة قبل النوم. اتركي الكريم على بشرتك وجسمك حتى الصباح. في الصباح، اشطفي بشرتك وجسمك بماء فاتر. بعد الاستحمام، استخدمي ماء الورد لإزالة أي بقايا من الكريم ولتنعيم البشرة. وصفة البقدونس لتفتيح البشرة وتنقيتها المكونات:

نصف كوب من البقدونس المفروم. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقتين صغيرتين من العسل النقي. الطريقة:

ضعي البقدونس المفروم في الخلاط الكهربائي واخلطيه جيدا حتى تحصلي على معجون ناعم. قومي بنقل معجون البقدونس إلى وعاء صغير وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقتين صغيرتين من العسل. اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس. بعد تنظيف وجهك بشكل جيد، ضعي الخليط على بشرتك بالتساوي، تجنبي منطقة العينين والشفتين. اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر وجففيه بلطف بواسطة منشفة نظيفة. يفضل استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحفاظ على نضارة بشرتك..