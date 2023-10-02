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عدن - ياسمين التهامي - مش هتشتريه من برا تاني.. طريقة عمل بودرة الكوفي ميكس في المنزل بمكونات آمنة ومضمونة

عرضت الشيف آية حبيب، خلال برنامجها المذاع على موقع “اليوتيوب”، طريقة عمل بودرة الكوفي ميكس بطريقة آمنة، بطريقة سهلة وبسيطة، بدلًا من شرائه من الخارج بمكونات مجهولة المصدر.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بودرة الكوفي ميكس، وفقًا للشيف آية حبيب:

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المكونات:

طريقة التحضير:

أولًا توضع جميع المكونات السابق ذكرها في طبق عميق وتقلب جيدًا، السكر البودر واللبن البودر والنسكافيه والكريمة.

مع العلم إن بودرة الكريم شانتي هي بديل لمبيض الكوفي ميكس الجاهز.

تقلب كافة مكونات الكوفي ميكس وتوضع في برطمان معقم وجاف ومحكم الغلق.