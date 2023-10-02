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عدن - ياسمين التهامي - تبحث الكثير من السيدات على الحصول على وزن مثالي وشعر ناعم وكثيف اليكي المعجزه من اوراق الغار

تبحث الكثير من السيدات على الحصول على وزن مثالي حيث يعتبر زيادة الوزن من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والرجال مما يجعلهم يبحثون بالوسائل المختلفة عن الطرق التي تساعد في الحصول على بطن مسطح والتخلص من الدهون والأرداف ومن أهم الأوراق التي تساعد على ذلك هو ورق الغار أو ورق اللورا الذي كان يستخدم منذ قديم الزمان والمفيد جدًا للجسم كما يساعد ورق الغار في الحصول على شعر طويل وكثيف بطريقة جذابة وسحرية وسوف نتناول طريقة تحضير ورق الغار في المنزل بأقل المقادير الممكنة كما سنوضح أهمية ورق الغار. كيفية استخدام وتحضير ورق الغار للقضاء على الكرش.آآآ اقراء ايضاً : آآآ توجد طرق عديدة لتحضير وتجهيز ورق الغار سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور المهمة.آآآ آآآ آآآ المكونات آآآ ورق الغار. ماء. ليمون. عيدان من القرنفل. طريقة التحضير آآآ نقوم بإحضار ورق الغار ونغسله جيدًا ثم نقوم بوضعها في ماء حتى يغلي. آآآ آآآ آآآ نقوم بوضع تلك المشروب في الكوب ونضيف إليه عيدان من القرنفل مع عصرة ليمون ونقوم بتغطيته. آآآ آآآ نقوم بتناوله كل صباح وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد حيث يساعد ورق الغار في التخلص من الكرش والدهون والأرداف. آآآ آآآ آآآ آآآ طريقة تحضير ورق الغار للشعر يمكن ايضًا استخدام ورق الغار لفروة الراس وسوف نوضح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور آآآ المكونات آآآ ورق الغار. ماء. زيت زيتون. قطرات من زيت الجرجير. طريقة التحضير آآآ نقوم بإحضار إناء ونضع به اوراق الغار بعض طحنها في الخلاط ونضيف إليها قطرات من الماء حتى تصبح طرية ونقلبها جيدًا. نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة قطرات من زيت الجرجير إلى المكونات السابقة ونخلطها جيدًا. نقوم بوضعها على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر. آآآ آآآ نترك تلك المكونات على الشعر لمدة ١٥ دقيقة وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد فقط. أهمية ورق الغار آآآ توجد فوائد لا تعد ولا تحصى لورق الغار سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور.آآآ يساعد ورق الغار في التخلص من الدهون والترهلات المزعجة. آآآ آآآ يخلصنا من الكرش والجناب. آآآ آآآ يساعد في تطويل وزيادة كثافة الشعر.

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