شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة الإعلامي العبيدي تنجز البئر السابعة مع الطاقة الشمسية بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتهت مبادرة الإعلامي صالح العبيدي حفر وتجهيز مشروع البئر اليدوية السابع تعمل بالطاقة الشمسية والتي استفادت منها مسجد وقرية الشقعة بمحافظة لحج. وقام الإعلامي صالح العبيدي بتسليم البئر السابعة لأهالي قرية الشقعة بمحافظة لحج عقب عملية الحفر التي امتدت الى 17 متر وتجهيزها بالطاقة الشمسية، وتوفير حزان كبير بسعة 5 ألف لتر، لتغطية احتياجات المواطنين الذين حرموا سنوات من المياه النظيفة. وقد دعم مشروع البئر السابعة فاعل خير في أمريكا صدقة جارية لروح والداته وشقيقه. بدورهم عبر اهالي قرية الشقعة عن شكرهم وتقديرهم أولا لله ومن ثم لمن ساهم وساعد وعمل على توفير المشروع وتنفيذه في قريتهم. ونفذت مبادرة العبيدي خلال الاشهر الماضية 6 مشاريع ابيار استفادت منها مئات الأسرة في قرى محافظة لحج بدعم فاعلين خير.

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