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عدن - ياسمين التهامي - دلعي أطفالك.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بجوز الهند

عرضت الشيف غادة جميل، خلال برنامجها المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بجوز الهند، بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم لذيذ وشهي.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بجوز الهند، وفقًا للشيف غادة جميل:

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المكونات:

– 2 كوب من الدقيق.

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– نصف كوب جوز هند.

– نصف ملعقة فانيليا.

– 100 جرام زبدة.

– نصف كوب سكر بودرة.

– ملعقة كبيرة نشا.

– نصف كوب زيت.

طريقة التحضير:

أولًا ضعي الزبدة مع السكر والزيت في طبق عميق، وامزجيهم جيدًا، ثم أضيفي جوز الهند والنشا والحليب البودر، وتقلب المكونات جيدًا.

يوضع الدقيق على الخليط تدريجيًا، ويمزج جيدًا، ثم ضعي البيكنج بودر، وفي هذه الخطوة لا تبالغي في العجن.

يشكل العجين على شكل كرات صغيرة، ثم اغمسيها في جوز الهند.

رصي البسكويت في صينية مدهونة زبدة أو مفروشة بورق الزبدة، ويرص فيها البسكويت، واحرصي على وجود مسافة بين كل واحدة والأخرى.

ضعي الصينية في الفرن بالرف الأوسط على درجة حرارة 170، وتترك لمدة ثلث ساعة، ثم اشعلي الشواية حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي.

يترك البسكويت حتى يبرد، ثم قدميه لأسرتك مع المشروبات اللذيذة، وبالهنا والعافية.