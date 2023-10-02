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عدن - ياسمين التهامي - أغرب عادات الزفاف بالعالم.. العروسة تظل واقفة على قدم واحدة وما تفعله " الجنيات " بها لا يخطر على بال!

تعرف كيف يحتفل العروسين في جميع أنحاء العالم ببعضهم البعض؟

اليابان: الارتباط أكثر من الصدق

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خلال حفل تقليدي يتشارك الأزواج اليابانيون الساكي "نبيذ الأرز الياباني" في طقوس تُعرف باسم سان سان كودو. ثلاثة أكواب من أكواب الساكي مكدسة فوق بعضها البعض، ويأخذ كل من العروس والعريس ثلاث رشفات من كل منهما. يتبعهم آباؤهم ، ويأخذون جميعهم 3 رشفات أيضًا وهو ما يمثل ارتباطًا رسميًا تم إنشاؤه ودعمه بين العائلات.

غواتيمالا: كسر الكأس

خلال حفلات الزفاف في غواتيمالا، تقوم والدة العريس بوظيفة مهمة تتمثل في كسر الكأس الأبيض المليء بالدقيق والأرز والحبوب، حيث يمثل التحطم بمثابة ترحيب للعروسين عند قدومهم إلى الحفلة ويهدف إلى جلب الحظ والازدهار لهم.

الهند: الحناء

رسم الحناء على يدي وقدمي العروس الهندية في الليلة التي سبقت زفافها خلال حفل قران مع أفراد عائلتها. تمثل التصاميم الفرح والجمال والصحوة الروحية.

اما فى لبنان وعنوان العرس الزفة

الزفة تقام في كل من منازل العروس والعريس قبل حفل الزفاف على أن يصبح الحدث الكبير مليء بالمرح والبهجة والرقص والاحتفال.

الفلبين: أطلقوا سراح الحمائم

الحمائم هي رمز السلام والوئام، والأمر نفسه ينطبق على حفل زفاف في الفلبين. أثناء حفل الاستقبال ، يتم تحرير حمامة ذكر وأنثى من قبل العروس والعريس عندما يسحبان حبل فتح الباب معًا. الطائر يطير وكذلك زواجهما.

فنزويلا: الزوج المختفي

في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون حفلات الزفاف طويلة، وتريد فقط أن تبدأ حياتك مع من تحب. في حفل زفاف فنزويلي ، ليس من غير المألوف أن يفلت العروس والعريس قبل نهاية حفل الاستقبال. يُعتقد أن النجاح في الابتعاد دون أن يلاحظه أحد يجلب الحظ السعيد ، وأول شخص يلاحظ أنه مفقود سيتلقى مثل هذا الحظ أيضًا.

وفى المانيا

سيواجه المتزوجون حديثًا العديد من العقبات أثناء تحركهم في الحياة معًا ويخرجون أقوى بسببها. خلال Baumstamm Sägen ، وهو التقليد الألماني حيث يقوم زوجان جديدان بنشر سجل نصفين معًا، ويمسك كل منهما جانبًا واحدًا من المقبض ويعمل حتى تكتمل المهمة. هذه هي العقبة الأولى التي يتغلبون عليها معًا وتهتف العائلات على الهامش لإظهار دعمهم.

إيرلندا: احتفظ بقدم واحد على الأرض

نحن نحب العروس على الأرض. في أيرلندا ، تكون الرقصة الأولى بين العروس والعريس جميلة مع جانب من الضغط. تُكلف العروس بإبقاء إحدى قدميها على الأقل على الأرض في كلتا المرتين. إذا تم رفع كلاهما ، يمكن أن تأخذها الجنيات بعيدًا.