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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة السعودية تدعو المواطنين لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية تجنبًا لمضاعفاتها

تنتشر الإنفلونزا مع اقتراب بداية فصل الشتاء، لذلك شددت وزارة الصحة على تلقي العلاج المضاد للإنفلونزا والأمراض التنفسية، وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس، وتعد الإنفلونزا عدوى فيروسية حادة تصيب جميع الفئات العمرية، وتنتشر بكل سهولة عن طريق الرذاذ أو لمس الأسطح الملوثة، وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 2 إلى 4 أيام.

أعراض الإنفلونزا

أوضحت الوزارة أن أعراض الإنفلونزا، هو ارتفاع في درجة حرارة الجسد لأكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق في الجسد، وصداع، والسعال الجاف المستمر، والتعب والإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات.

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وأوضحت الوزارة أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم، الأطفال، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والحوامل، والعاملون في المجال الصحي.

التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية_ المصدر الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية

الحصول على اللقاح

دعت وزارة الصحة المواطنين لأخذ اللقاح المضاد للإنفلونزا، ويمكن لأي مواطن الحصول على اللقاح من خلال تطبيق “صحتي”، فمن خلاله يمكن للفرد حجز موعد للحصول على اللقاح في أقرب مركز رعاية صحية أولية.

نصائح لحمايتك من الإنفلونزا_ المصدر الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية

نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من التعليمات للحماية من الإنفلونزا الموسمية، وهي: