مركز أمريكي: تجدد العنف باليمن يخاطر بالسلام ويحبط الآمال الدبلوماسية الدولية بقرب إنهاء الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أدت الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من دول الخليج إلى مزيد من زعزعة وقف إطلاق النار الضمني وألقت بظلالها على احتمالات التوصل إلى حل سياسي. فقد أحبطت توقعات الدبلوماسيين الدوليين بأن يؤدي التقارب بين السعودية وإيران في شهر مارس إلى إنهاء حرب اليمن.



يبدو أن الحوثيين استأنفوا على الأقل بعض الهجمات المحدودة بطائرات بدون طيار على أهداف البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، على الرغم من تعهدات إيران بكبح هجمات الحوثيين.



وتسعى المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الصراع اليمني من أجل التركيز على الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة، لكن حليفتها الرئيسية، الإمارات العربية المتحدة، تريد ضمان قدرتها على الاستمرار في استخدام القواعد في اليمن لاستعراض وتوسيع القوة في المنطقة.



وأعادت استعادة العلاقات بين إيران والسعودية في شهر مارس/آذار الآمال بين الدبلوماسيين الإقليميين والدوليين بأن الحل السياسي للصراع الطويل الأمد في اليمن أصبح في متناول اليد.



تدعم القوتان الخليجيتان الأطراف المتنافسة. لكن أصبح التحالف العربي غارقاً في صراع لا يمكن الفوز فيه، وأدى إلى مقتل 150 ألف مقاتل ومدني، وأدى إلى تفشي وباء الكوليرا، وترك 80% من السكان يعتمدون على المساعدات.



وشمل التقارب الإيراني السعودي تعهدات إيرانية بوقف تزويد الحوثيين بطائرات بدون طيار مسلحة وصواريخ باليستية، مثل صاروخ كروز قدس 3، مما أشار إلى أن إيران قد ترحب بإنهاء القتال.



ومن خلال تخفيف التوترات مع إيران، سعت المملكة العربية السعودية ــ وقد حققت ذلك لمدة ستة أشهر ــ إلى وضع حد للهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار التي ينفذها الحوثيون على أهداف بنيتها التحتية.



ويبدو أن الزعيم الفعلي السعودي محمد بن سلمان يعتقد أيضًا أن حرب اليمن مستمرة في تغذية الانتقادات الدولية لقيادته إضافة لتأثيرها على برنامج التنويع الاقتصادي الطموح "رؤية 2030".



أدى بدء المحادثات المباشرة في منتصف عام 2023 بين المسؤولين السعوديين وممثلي الحوثيين إلى زيادة الآمال في التوصل إلى حل سياسي في اليمن.



وحدثت هذه المشاركة الأخيرة خلال زيارة قام بها مفاوضون من الحوثيين إلى المملكة لمدة خمسة أيام في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، وتضمنت اجتماعاً مع شقيق محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - وهو اجتماع على أعلى مستوى يعقده الجانبان حتى الآن.



وعقب المحادثات، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنها “رحبت بالنتائج الإيجابية للمناقشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن”.



ومع ذلك، لم تصدر هناك أي إعلانات من أي من الجانبين عن أي اختراقات ملموسة بشأن القضايا الرئيسية المعلقة: إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين (في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك القوات العسكرية الحوثية) من عائدات النفط والغاز في اليمن، وجهود إعادة البناء، وغيرها.



ومع ذلك، اعتبارًا من أواخر سبتمبر/أيلول، هناك مؤشرات على العودة إلى صراع شامل، مما يعرض للخطر التطلعات الدولية لإنهاء القتال. ففي أواخر أغسطس/آب، وفقاً للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، قتل التحالف العربي بقيادة السعودية 12 من جنود الجماعة على طول الحدود السعودية.



ووصف الهجوم بأنه "انتهاك" للهدنة غير الرسمية المعمول بها منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول (بعد انتهاء وقف إطلاق النار الرسمي الذي بدأ في أبريل/نيسان 2022. وفي 25 سبتمبر/أيلول، بعد خمسة أيام من اختتام المفاوضين الحوثيين زيارتهم للمملكة، شنت الجماعة هجوماً بطائرة بدون طيار مسلحة على قوات التحالف العربي على طول الحدود اليمنية السعودية، مما أسفر في البداية عن مقتل اربعة عسكريين بحرينيين.



وتعتبر البحرين حليف وثيق للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – وتشكل الدول الثلاث مجموعة متشددة من دول الخليج التي تعتبر الأكثر انتقادًا للنفوذ الإقليمي الإيراني.



وأدان التحالف الذي تقوده السعودية هجوم الطائرات بدون طيار. وقال إن ذلك جاء في أعقاب هجمات أخرى للحوثيين على وحدة توزيع الطاقة ومركز للشرطة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.



وصرح المتحدث باسم التحالف العربي الفريق الركن تركي المالكي أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تتسق مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها".



ومع ذلك، تشير هجمات الحوثيين إلى أن الحركة مستعدة لاستخدام نقطة نفوذها الرئيسية - الهجمات على أهداف في المملكة - لممارسة الضغط على محمد بن سلمان وحلفائه.



ويبدو أن قادة الحوثيين على استعداد لإثبات أن الوعود الإيرانية بكبح جماح الحركة، حتى لو نفذتها طهران، ليست ملزمة لهم بالضرورة.



ومما يمثل انتكاسة محتملة أخرى لمحادثات السلام اليمنية، هو ما ورد في 30 سبتمبر / أيلول حول أن شركة الطيران الوطنية اليمنية ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية صنعاء، رداً على قيام إدارة الحوثيين بمنعها من سحب أموالها في بنوك صنعاء.



ووفقا لأربعة مديرين تنفيذيين في الشركة، تقوم اليمنية بست رحلات أسبوعية إلى الأردن وفقًا للاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في اليمن في أبريل 2022.



ومما يزيد من تعقيد احتمالات السلام الاتهامات والانقسامات بين الفصائل اليمنية التي تقاتل لصد نفوذ الحوثيين إلى أقصى شمال البلاد.



ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول، قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية (أعلى هيئة حكم في الجمهورية اليمنية)، إن المجلس يسعى إلى إنهاء الحرب، وإنشاء يمن على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الوحدة اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية احتياجات الشعب اليمني.



وقال أيضا أن حكم الحوثيين سيحول اليمن إلى قاعدة يمكن للجماعات الإرهابية الإقليمية أن تعمل منها، بما في ذلك عن طريق غسل الأموال من خلال المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تقع على هامش النظام المصرفي العالمي.



ومع ذلك، يبدو أن جزءًا آخر من التحالف المناهض للحوثيين، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدربه وتقدمه القوات الإماراتية في اليمن، يعارض "وحدة" اليمن.



وفي مقابلات خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، للصحفيين إنه سيعطي الأولوية لإنشاء دولة منفصلة في جنوب اليمن في المفاوضات مع الحوثيين.



ويتعارض موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل مباشر مع موقف الوسطاء الإقليميين والدوليين بأن اليمن الموحد يجب أن يكون إحدى نتائج أي تسوية سلمية نهائية.



وكنقطة واحدة من نقاط الخلاف المتزايدة مع حليفه السابق، محمد بن سلمان، يدعم الزعيم الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان المجلس الانتقالي الجنوبي وموقفه بشأن مستقبل اليمن لضمان أن تترك أي تسوية شاملة في اليمن، الإمارات تسيطر بشكل أساسي على القواعد في جنوب اليمن،كجزيرة سقطرى على سبيل المثال.



ومن جنوب اليمن، تنقل الإمارات قوتها إلى السودان وليبيا والقرن الأفريقي ومواقع رئيسية أخرى في المنطقة. على النقيض من ذلك، وفقا للخبراء، ترى المملكة العربية السعودية أن اليمن الذي ينقسم مرة أخرى على طول خطوط الشمال والجنوب سينتج عنه سيطرة الحوثيين في الشمال، وبالتالي سيظل تهديداً مستمراً لحدودها ولجنوب المملكة العربية السعودية على نطاق أوسع.



المصدر: مركز Soufan Center الأمريكي للأبحاث – ترجمة: يمن شباب نت