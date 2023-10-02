"غروندبرغ" يبحث مع مسؤولين قطريين دعم جهود الوساطة الأممية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع مسؤولين في دولة قطر دعم جهود الوساطة الأممية لحل الأزمة في اليمن.



وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اليوم الإثنين، إن "غروندبرغ التقى بوزيرة الدولة للتعاون الدولي، لؤلؤة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين لمناقشة أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن".



وأضاف، "تناول النقاش التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".



وقال غروندبرغ: " في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شك أملاً أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن".



وأضاف:"ستلعب المنطقة دورًا كبيرًا في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلاً عن إعادة الإعمار والتعافي."



ورحب بالتأييد وبالدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما شارك المبعوث الأممي في فعالية إطلاق المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية (GISR) حيث تحاور مع مجموعة من الخبراء حول المداخل الممكنة للعمل الجماعي لمعالجة تحديات بناء السلام وإعادة الإعمار في اليمن.



وركّزت المناقشات أيضًا على ارتباط سلام واستقرار اليمن بأمن المنطقة ومسارات التجارة الدولية، وفق البيان.



وأمس الأحد قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الاجتماع الذي جمع الخاطر وغروندبرغ استعرض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وتطورات الأوضاع في اليمن. وأكد على دعم دولة قطر للمشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.

