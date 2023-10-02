الجالية اليمنية في ولاية ألاباما الأمريكية تحتفل بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقامت الجالية اليمنية في ولاية الاباما الأمريكية اليوم الاثنين حفلاً جماهيريا وفنياً بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة ٢٦ من سبتمبر والذكرى الـ 60 لثورة ١٤ من اكتوبر المجيدتين.



وتوافد المئات من أبناء الجالية الى مدينة برمنجهام للمشاركة في الحفل الذي ابتدأ بموكب العلم اليمني من قاعة الاحتفال إلى إحدى الحدائق العامة بالقرب من القاعة، والذي تم فيها عمل مراسيم رفع العلم اليمني وعزف النشيد الوطني.



وبعد ذلك عاد الجميع الى قاعة الحفل لبدء الفعالية، حيث استهلوها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم وقف الجميع لترديد النشيد الوطني والسلام الجمهوري.



والقى ناجي الحميدي رئيس الجالية اليمنية في ولاية الاباما الكلمة الافتتاحية والترحيبية للحضور الكرام، حيث شكرهم على مجيئهم ومشاركتهم في هذا الاحتفال الوطني.



وأكد الحميدي في كلمته على أهمية هذين اليومين بالنسبة لنا كيمنيين شمالاً وجنوباً، مستعرضا كيف كان ثوار الشطرين ينسقون فيما بينهم في مسيرة نضالهم ضد الامامة الرجعية والاستعمار البريطاني البغيض.



وأكد اللواء مجلي مجيديع قائد الشرطة العسكرية سابقاً، في كلمته على عظمة المناسبتين في حياة اليمنيين، وألقى قصيدة في مدح يوم ال 26 من سبتمبر، اكد فيها ايضا استمرار النضال من أجل اليمن وجمهوريته وثورته المباركة.



كما القت الطفلة ميساء اسماعيل الفقيه، كلمة نيابة عن أطفال المهجر في ولاية الاباما، اكدت خلالها على حب الأطفال لليمن بلدهم الام، وأنهم لا يمكن ان ينسوا وطنهم وثورته وجمهوريته حتى ولو كانوا بعيدين عنه.



وفي الحفل ايضاً تم استعراض ريبورتاج عن ثورتي سبتمبر واكتوبر، وكيف كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عهد الامامة والاستعمار، وكيف حصد اليمنيون ثمار هذا النضال واقامة النظام الجمهوري الذي اهتم بالعلم والتعليم، وأصبح اليمنيون احراراً يقررون مصيرهم بأيديهم.



وفي الحفل أيضا، ألقيت العديد من القصائد حيث قدّم كلا من الشعراء عباد العمري ومذاب الشايف وعبدالله دحوان، ثلاث قصائد ثورية خالدة، اكدوا خلالها استمرار اليمنيين في كفاحهم من اجل استعادة الجمهورية من قبضة الاماميين الجدد.



كما القى هشام معزب، رئيس جالية شمال آلاباما كلمة أكد فيها على أهمية المشاركة في هذه الاحتفالات الوطنية، واستلهام القوة والوحدة ونبذ الفرقة في هذا اليوم الوطني المبارك.



كما أكد على عظمة التضحية الذي قدمها ثوار ال ١٤ من أكتوبر، من أجل تحرير الوطن من الاستعمار البريطاني، و قام رئيس الجالية بتكريم اللجنة المنظمة للحفل والذي استلم شهادة التقدير عبده العماري رئيس اللجنة.



اختتم الحفل بإيقاد شعلة الثورة اليمنية المباركة في الساحة، مع رقصات تراثية يمنية بأهازيج واغاني الثورة اليمنية المباركة.

