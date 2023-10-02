شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. امرأة مصرية تتهم رجلا بالتحرش بها داخل محل خضروات.. وكاميرات المراقبة تكشف مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتهمت امرأة مصرية رجل بالتحرش بها داخل محل خضروات، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة كانت المفاجأة. وأظهر الفيديو رجل يقف أمام الكاشير داخل المحل فيما اقتربت منه امرأة، وادعت قيامه بالتحرش بها، ثم تحركت داخل المحل وخلعت ملابسها. وكشفت الكاميرات بطلان ادعاءات المرأة حيث أظهرت اللقطات الأولى من الفيديو، تقرب المرأة من الرجل بشكل متعمد، ثم اتهمته بالتحرش بها. .

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