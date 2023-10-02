شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. اتصلوا على الطبيب وأخبروه بوجود حالة مريض عاجلة وخطيرة.. وعند قدومه مسرعا كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو مقلب طريف قام به مجموعة أطباء في زميلهم داخل إحدى المستشفيات في يوم عيد ميلاده. وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطبيب وهو يركض مسرعا لإنقاذ حالة مريض حالته خطيرة بعدما أخبروه بذلك. لكن عند وصوله للمستشفى اكتشف الخدعة، وتفاجأ بوجود قوالب كيك واصطفاف زملائه الأطباء وقدموا له التهنئة بعيد ميلاده وهو ما أدخل السرور على قلبه وشكرهم على ذلك. .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اتصلوا على الطبيب وأخبروه بوجود حالة مريض عاجلة وخطيرة.. وعند قدومه مسرعا كانت المفاجأة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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