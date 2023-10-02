شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لخشونة الركبة كوب واحد علي الريق وداعا لألم المفاصل نهائياً مهما كان سنك هتبقي 100 حصان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وداعا لخشونة الركبة كوب واحد علي الريق وداعا لألم المفاصل نهائياً مهما كان سنك هتبقي 100 حصان

في الفترة الاخيرة انتشر بين الأشخاص العديد من الأمراض لكن أخطرها هو الاصابة بخشونة الركبة، لذلك يبحث العديدين عن طرق لعلاج خشونة الركبة والوقاية من الاصابة بها، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم علاج خشونة الركبة وطرق الوقاية منها بمكونات طبيعية.

علاج خشونة الركبة طبيًا أحد طرق علاج خشونة الركبة جلسات العلاج الطبيعي.

اقراء ايضاً :

كما يمكن علاجها من خلال العمليات الجراحية.

علاج خشونة الركبة من خلال فقدان الوزن

القيام بالحميات الغذائية من أسلم الطرق لعلاج خشونة الركبة، وبدون علم المريض قد تكون هي السبب الرئيسي للإصابة بالخشونة الوزن الزائد يؤثر بشكل سلبي على سلامة الركبة نتيجة الضغط والتحميل عليها مما قد يؤدي إلى تلف الغضاريف، والأمر لا يتوقف عند فقدان الوزن والتخلص من المرض بل يجب المحافظة على هذا الوزن والثبات عليه.

مكونات طبيعية لعلاج خشونة الركبة الفلفل الأحمر الفلفل الحار له خصائص تساعد على بسط العضلات وتقوم ايضا بتسكين آلام المفاصل خاصة في منطقة الركبة.

زيت الزيتون عند القيام بتدليك الركبتين بالزيت الزيتون فان ذلك يساعد في التخلص من الخشونة ويساهم في ترطيب المنطقة.

الزنجبيل من المشروبات الدافئة متعددة الفوائد واهم ما يمكن ان يقوم به هو العمل على تخليص الجسم من الخشونة التي تتواجد في المفاصل.

أطعمة يجب تجنب تناولها بافراط هناك مجموعة من الأطعمة الأفضل عدم تناولها أو تناولها باعتدال لمرضى خشونة الركبة، وهي:

الاطعمة المالحة.

الأرز الأبيض.

الاطعمة المليئة بالدهون المشبعة.

الخبز الأبيض.

أطعمة تساعد في علاج خشونة الركبة الانتظام في تناول مجموعة من الأطعمة يساعد في علاج خشونة الركبة ومن الممكن أن تكون تلك الأطعمة هي: الورقيات الخضراء.

البروكولي.

الأسماك.

الفاكهة الحمضية.

الشاي الأخضر.

منتجات الألبان قليلة الدسم.