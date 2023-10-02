نجاة قيادي في قوات المجلس الانتقالي من محاولة اغتيال وإصابة 5 من مرافقيه في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا قيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين، من هجوم بسيارة مفخخة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب اللواء فضل باعش (قائد القوات الخاصة في محافظات عدن أبين ولحج سابقا) بالقرب من مبنى السلطة المحلية في زنجبار، عاصمة محافظة أبين.



وبحسب المصادر فقد نجا اللواء باعش من الهجوم، فيما أصيب 5 جنود من مرافقيه بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



وذكرت أن السيارة كانت متوقفة بالقرب من جولة الكوز بالمدينة، واستهدفت موكب باعش بعد خروجه من مقر السلطة المحلية حيث التقى بمحافظ أبين أبوبكر حسين سالم.



وتشهد محافظة أبين العديد من العمليات التي تستهدف قيادات أمنية، كانت آخرها العملية التي استهدفت قائد الحزام الأمني بالمحافظة العميد عبد اللطيف السيد في مديرية مودية في أغسطس/آب الماضي.

