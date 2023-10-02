الجيش اليمني يعلن مصرع وإصابة 10 من عناصر مليشيا الحوثي غربي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الإثنين، مصرع عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية إثناء محاولة هجوم فاشلة غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش تصدت لمجموعة من عناصر مليشيات الحوثي، أثناء محاولتها الهجوم باتجاه مواقع في جبهة الفاخر، غربي المحافظة.



وأكد المصدر أن قوات الجيش، أفشلت هجوم المليشيات، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط 7 قتلى من عناصرها، وإصابة 3 آخرين.



ومؤخرا صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من هجماتها على مواقع قوات الجيش اليمني في عدد من المحافظات أبرزها تعز وصعدة، وذلك رغم الهدنة القائمة منذ أبريل من العام الماضي.

