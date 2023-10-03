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عدن - ياسمين التهامي - سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة

: تداول ناشطون على منصة تويتر صور ومقاطع فيديو لفتاة سعودية قبل انها حبيبة الفنان الكبير “عمرو دياب”، وتدعى رهف الحربي.وظهر الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو من إحدى الحفلات وهو برفقة رهف الحربي التي لم تتردد في تقبيله أمام الجميع.

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.: كما تم تداول صورة للسعودية رهف الحربي وهي برفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

: سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة