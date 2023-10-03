وفد من البنك الدولي يزور عدن ويؤكد دعم اليمن لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد البنك الدولي، اليوم الإثنين، حرصه على مواصلة تقديم الدعم لليمن، للإسهام بتحسين الأوضاع العامة، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في البلاد، التي تشهد حربا للعام التاسع على التوالي.

جاء ذلك خلال خلال زيارة وفد من البنك إلى عدن برئاسة المدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.

وحسب وكالة سبأ، فقد التقى وفد البنك، فريقًا من الحكومة اليمنية، ضم وزراء التخطيط والمالية والمياه، والأشغال، والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، ووكيلا وزارة التربية، والصحة وعدد من المعنيين في رئاسة الوزراء.

ناقش الفريق الحكومي مع وفد البنك الدولي، تعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك الدولي بعدد من القطاعات التنموية.

وتطرق إلى مستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي، وخطة تنمية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب.

كما ناقش اللقاء جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد، ومستوى الإجراءات التصحيحية وصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية، ووضع برامج الحماية الاجتماعية، وآليات دعم برامج وخطط بناء القدرات المؤسسية والإستراتيجيات الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة إشراك القطاعات الوطنية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم بخصوص المشاريع المنفذة مع الشركاء الدوليين، وجهود عملية الانتقال من التدخلات الطارئة إلى المستدامة.

وشدد الفريق الحكومي على أهمية مواصلة البنك الدولي دعمه لليمن واليمنيين وخاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه ومواجهة تحديات المناخ، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

كما شدد الفريق الحكومي على تحقيق الاستقرار والتنمية، وأيضا أهمية حشد التمويلات اللازمة للمشاريع، وتوسيع دعم البنك الدولي لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية.

