شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إليك الخطوات الصحيحة للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً عن طريق القرنفل وزيت السمسم.. طريقة التحضير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ان ظهور الشعر الأبيض لا يقتصر فقط على الكبار الا أنه يمكن أن يصيب جميع الأعمار، والذي يترتب على ظهوره عدد من الأسباب وأيضًا العوامل الوراثية التي تسبب انتشاره، ويمكن القضاء عليه نهائيًا عبر القرنفل.

وهذا يعتبر من العلاجات الفعالة جدًا لاجل التخلص منه، فهو يحتوي على معادن وفيتامينات تساعد في علاج الشعر الأبيض وسوف نعرض لكم مجموعة من الوصفات الفعالة في الفقرات التالية

القرنفل وزيت السمسم يتم استخدام القرنفل في معالجة مجموعة من المشاكل التي تصيب الشعر والتي من أبرزها الشيب المبكر، بالإضافة إلى أن زيت السمسم يمتلك أيضًا العديد من الفوائد التي تساعد في حل هذه المشكلة، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على الوصفة وطريقة تطبيقها:

المكونات زيت القرنفل 1/4 كوب. 1/4 كوب زيت خردل. زيت السمسم 1/4 كوب. زيت الزيتون 2 ملعقة. علبة كريم تكون مناسبة لنوع شعرك. طريقة التحضير تقوم أولًا بإضافة مستحضر القرنفل على علبة الكريم وتقوم بتقليب جيدًا. بعد ذلك تقوم بوضع السمسم عليها وتعيد تقليبهم مرة أخرى. ومن ثم تقوم بمزج مستخرج الخردل معهم وتستمر في التقليب. بعدها تقوم بإضافة زيت الزيتون وتقلب للمرة الأخيرة، ويجب أن تتأكد من أن كافة المكونات قد امتزجت معًا بشكل جيد. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بدهن هذا الكريم على الشعر برفق، ومن ثم تقوم بتمشيطه جيدًا. يجب عليك تكرار تلك الطريقة عندما تقوم بتنشيط شعرك. ماء القرنفل المغلي يتم استخدام هذه البذور الطبيعية في علاج الشعر الأبيض، وسوف نتعرف معًا على الطريقة الفعالة التي يجب عليك اتباعها فيما يلي:

المكونات أعواد القرنفل 2 ملعقة. 2 كوب ماء. زجاجة رذاذ بلاستيك. التحضير يوضع الماء في إناء على نار هادئة ويجب تركه حتى يبدأ في الغليان. بعد ذلك يتم إضافة أعواد القرنفل إلى الماء ويتركوا معًا حتى يغلو مرة أخرى. ومن ثم يتم إطفاء النار ويترك القرنفل داخل الماء لمدة تبلغ ليلة كاملة. بعد مرور ذلك الوقت يتم وضع الخليط داخل البخاخة البلاستيكية. ثم بعد ذلك يتم رش هذه الوصفة على الشعر مرتين في اليوم صباحًا ومساءً وسوف تلاحظين الفرق في شعرك وأن الشيب بدأ يختفي تدريجيًا..