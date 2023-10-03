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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :نادي الاتحاد السعودي يرفض خوض مباراة سباهان أصفهان التفاصيل الكاملة

رفض فريق الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، الدخول إلى ملعب نقش جهان لمواجهة فريق سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بسبب تمثال قاسم سليماني، في ما قال الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة "ملتزمون

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اقراء ايضاً :

اللاعبين" ووصل الاتحاد إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني وتأخر انطلاق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب نقش جهان.

وبحسبما نشرته قناة “الإخبارية” السعودية، فإن لاعبي نادي الاتحاد رفضوا نزول إلى أرضية ملعب مواجهة سباهان أصفهان، بسبب وضع النادي الإيراني تماثيل وصور بعيدة عن مجال الرياضية، وأشارت القناة إلى أن، لاعبي نادي الاتحاد السعودي، طالبوا الحكم إزالة الصور والتماثيل من ممر الملعب من أجل بداية اللقاء ولم يحدث أي تجاوب من مراقب المباراة.

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على أن، الحكم قرر تأجيل انطلاقة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني لمدة 30 دقيقة. وبحسب المصادر الصحفية، فإن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة أسباهان أصفهان ،بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل الملعب .

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لاعبوا الاتحاد حرصوا علي إجراء الاحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلي الملعب اعتراضاً علي الممارسات الغير مشروعة من قبل الفريق الإيراني. وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل إلي أرضية ملعب المباراة إلا حال إزالة جميع التماثيل و الصور الموجوده في مداخل الملعب .

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القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي خلال الدقائق القادمة سوا بتأجيل المباراة إلي موعد لاحق أو إلغاء اللقاء . وبحسب التقارير، فإن نادي الاتحاد سوف يصدر بياناً رسميًا في الساعات القليلة المقبلة، من أجل توضيح موقفه من عدم خوض المباراة .: عاجل :نادي الاتحاد السعودي يرفض خوض مباراة سباهان أصفهان " التفاصيل الكاملة "