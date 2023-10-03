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عدن - ياسمين التهامي - خلي بالك الواتس متراقب” .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتس آب اعرف إنك متراقب بدون ماتحس

.: احذر! علامات لو ظهرت على جهاز أعرف أنك في خطر، ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من برامج التهكير التي يمكنها مراقبة الأجهزة الذكية والحصول على البيانات الخاصة بالمالك واقتحام خصوصيته مما يجعله مستغل من قبل هؤلاء الأشخاص، ولاسيما أن الواتساب من التطبيقات الأساسية التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم فإنها الأكثر اختراق، ونظرا لذلك نوضح لك الطرق المختلفة لمعرفة إذا كان الجهاز مراقب ام لا

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..: احذر الواتس اب مراقب نظرا لانتشار العديد من برامج التجسس على برامج الواتساب وذلك اختراقاً للبيانات التي تعتبر ذات أهمية قصوى للكثيرين، حيث أنه يضم كافة البيانات المتعلقة بالمعاملات والحسابات البنكية والتي يمكن استغلالها لسرقة حساب الأشخاص، أو سرقة الدردشات الهامة والصور واستخدامها في استغلال مالك الهاتف، لذلك لابد من متابعة الجهاز باستمرار والتأكد من عدم وجود أي خلل في الجهاز، كما يجب عدم فتح أي روابط أو برامج مجهولة المصدر على الجهاز، كذلك يجب إخفاء نقطة الاتصال للأشخاص المجهولين

. علامات تؤكد أن جهازك مراقب “خلي بالك الواتس متراقب” .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتس آب اعرف إنك متراقب بدون ماتحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!! يعتبر اكتشاف برامج التجسس من الأمور الصعبة قليلا، لكن ظهور بعض العلامات يؤكد أن الجهاز مراقب، مثل: بطء الجهاز وضعف التحميل عند استخدامه. كذلك ثقل الجهاز خاصة عند استخدام الواتس اب. وضع علامة مقروء على رسائل لم تفتحها بعد . وجود تغير في أي من بياناتك الشخصية مثل الحالة على حساب الواتس اب. ظهور ساعة التواجد على التطبيق في أوقات مغايرة لفتحك للتطبيق. . ..: خلي بالك الواتس متراقب” .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتس آب اعرف إنك متراقب بدون ماتحس