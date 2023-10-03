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إب.. مقتل قيادي في مليشيا الحوثي بظروف غامضة داخل منزله بـ"يريم"

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة إن قياديًا في مليشيا الحوثي، قتل أمس، في ظروف غامضة داخل منزله، بمحافظة إب، وسط البلاد.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي "عبدالوهاب الشامي" المكنى "أبو أحمد"، قتل، داخل منزله، بمنطقة سمارة، مديرية يريم، شمال المحافظة.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادي الحوثي الشامي قتل بسلاحه الشخصي أثناء قيامه بتنظيفه في منزله، فارق على إثره الحياة.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي ترفض دفن جثة الشامي، بعد إثارة الشكوك حول قضية مقتله الغامضة.

ومؤخرا لقيت عدد من القيادات الحوثية مصرعها؛ نتيجة خلافات بين اجنحتها المختلفة، ما ادى الى حصول تصفيات بينية، بسبب خلافات على موارد مالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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