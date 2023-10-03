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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون وعي .. يؤدي للوفاء

لقد انتشرت العديد من الأخبار مؤخرا تفيد بأن هناك الكثير من المكونات غير الصحية تتواجد في الأغذية التي تنتشر بين المواطنين وتلك المواد ضارة للغاية ومن أبرز تلك المواد الملح الصيني أو كما يعرف باسم غلوتمات أحادي الصوديوم وكذلك يتم إدراجه في المواد الغذاء الغذائية تحت مسمى الطعم الخامس، ولكن فيما تنتشر هذه المادة بالطبع هذه المادة موجودة في اطعمه غذائيه مختلفه مثل الشيبسي والأندومي بالإضافة إلى الدجاج المقرمش، والعديد من اللحوم الصناعية التي نقوم بشرائها وتناولها يوميا هذا طبعا بخلاف العديد من الوجبات سريعة التحضير. اقراء ايضاً : .: أما بالنسبة للآثار السلبية التي تسببها تلك المواد فقط أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت على مجموعة من الوجبات السريعة التي يتم وضع تلك المواد فيها لإعطائها نكهة مميزة أن تلك المادة تسبب أضرار كبيرة حيث ان الملح الصيني يسبب للإنسان الإصابة بتورم في اللسان والحلق، وهذا طبعا بخلاف قائمة أخرى من الأمراض تتعلق بالفشل الكلوي والكبد والقلب والسكري والسمنة المفرطة وأحياناً قد يصل الأمر للسرطانات . وعلى رغم أن هناك العديد من المنظمات تصنف المنح الصيني على انه من المواد الخطيرة إلى أنه لا زال يتم استعماله من قبل بعض الأشخاص، وذلك دفع الغذاء الأمريكية بالمطالبة بإدراجه ضمن الأغذية التي تتسبب في أضرار جسيمة على صحه الصحة لكي يتجنبها الناس. . سم قاتل .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون وعي .. يؤدي للوفاة

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