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عدن - ياسمين التهامي - السمنة تتسبب في الإصابة بـ 13 نوعاً من أمراض السرطان..هذا ما عليك القيام به لانقاص وزنك باسرع وقت

رغم أنه هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، إلا أن دراسة طبية حديثة كشفت أن السمنة يمكنها أن تتسبب وحدها في الإصابة بـ 13 نوعاً من أمراض السرطان.

السمنة السبب الأكبر للإصابة بـ 13 نوعاً من السرطان وهكذا يمكن الوقاية منها

ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون في المملكة المتحدة، فإن زيادة الوزن أو السمنة من الممكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بـ 13 نوعاً مختلفاً من السرطان.

وقال الخبراء إن مصطلح السمنة يطلق على الشخص الذي يعاني من زيادة كبيرة في الوزن، مع وجود نسبة دهون عالية في جسمه، لافتين إلى أن الطريقة الأكثر استخداماً للتحقق مما إذا كان شخص ما يعاني من السمنة أم لا، هي من خلال مؤشر كتلة الجسم BMI، والتي تستخدم لمعرفة ما إذا كان وزن المرء مناسباً مع طوله أم لا.

وأشار العلماء إلى إن السمنة تعتبر أكبر سبب فردي لأمراض السرطان، موضحين أنها قد تتسبب في الإصابة بالأنواع التالية من أمراض السرطان:

سرطانات الثدي والأمعاء (وهما نوعان من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً).

سرطانات البنكرياس والمريء والمرارة (وهم ثلاث من أنواع السرطانات التي يصعب علاجها).

سرطانات الرحم والمبيض.

سرطانات الكلى والكبد والمعدة العلوية.

المايلوما (نوع من سرطان الدم).

الورم السحائي (نوع من أورام المخ).

سرطان الغدة الدرقية.

وأوضح الباحثون في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الدهون الزائدة في جسم الإنسان لا تتموضع هناك فقط، فهي نشطة للغاية، ويمكنها أن تقوم بإرسال إشارات إلى باقي أجزاء الجسم، حيث تستطيع هذه الإشارات أن تخبر خلايا الجسم بالانقسام في كثير من الأحيان، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ومن الممكن أن تتسبب الإشارات الصادرة عن الخلايا الدهنية في التأثير على كل من:

الالتهاب: مع زيادة عدد الخلايا الدهنية في الجسم، تقوم الخلايا المناعية بالانتقال إلى إحدى المناطق لإزالة الخلايا الدهنية الميتة، وقد يؤدي هذا إلى حدوث التهاب، والذي يتسبب بدوره في تسارع انقسام الخلايا، وبالتالي فمع مرور الوقت، يزيد ذلك مخاطر الإصابة بالسرطان.

هرمونات النمو: قد يؤدي الإفراط في تناول الدهون إلى ارتفاع مستويات هرمونات النمو في الجسم، وهو ما قد يتسبب في زيادة انقسام الخلايا، وبالتالي فإن هذا يزيد من فرص تطور الخلايا السرطانية.

الهرمونات الجنسية: بعد انقطاع الطمث لدى النساء، تقوم الخلايا الدهنية بإفراز هرمون الاستروجين، وقد يتسبب هذا في كثير من الأحيان إلى انقسام الخلايا في الرحم والثدي، مما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطانات الثدي والرحم.

ونوه العلماء إلى أن هذه هي الطرق الرئيسية التي توصل إليها العلم حتى الآن في كيفية تأثير الدهون الزائد في الجسم على الإصابة بالسرطان.

ومن أجل التخلص من السمنة والوزن الزائد، ينصح العلماء بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث أنه يعزز إنقاص الوزن، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع أمراض السرطان.

وأضاف الخبراء أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض السرطان، مثل سرطان الأمعاء، ناصحين بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، لأنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطانات الأمعاء والبروستات.

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